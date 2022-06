Son dakika... Düğün hazırlığı yapan gencin hayalleri çıkan yangında kül oldu

Düğün hazırlığı yapan gencin hayalleri çıkan yangında kül oldu

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde geçtiğimiz günlerde Haliliye Mahallesinde ikamet eden Eroğlu ailesine ait evde çıkan yangında ailesinin evi ile birlikte düğün hazırlığı yapan 26 yaşındaki Ali Eroğlu'nun tüm düğün çeyizi de küle döndü.

Babaları İstanbul'da park ve bahçelerde mevsimlik işçi olarak çalışan, 5 kişilik Eroğlu ailesinin kaldığı evde çıkan yangında, ev kullanılmaz hale gelirken, dört yıldır askerliğini bitirip inşaatlarda çalışarak düğün hazırlığı yapan Ali Eroğlu'nun tüm hayalleri de yangında kül oldu. Çıkan yangında 26 yaşında ki tüm çeyizlik eşyaları da kullanmaz hale geldi.Çıkan yangın sonrası evi küle dönen Eroğlu ailesinin tüm eşyaları kül olurken aile evin havlusunda yaşamını sürdürüyor, Maddi imkansızlıklar içerisinde yaşamını sürdüren aile Hayırseverlerden destek bekliyor.

Düğün hazırlığı yaptığı sırada evde çıkan yangın sonrası çeyizi kül olan Ali Eroğlu şunları kaydetti. " Ben inşaatlarda çalışıyorum, babamda dışarda mevsimlik işçi olarak park, bahçelerde çalışıyor. Gece saat 2-3'te uyuduğumuz sırada kardeşim uyanmış ve yangını görmüştü. İçerden duman geliyordu yani, yangının elektrik mi neden çıktığı belli değildi ve kısa zamanda yani her şey küle döndü. Her şeyimiz yandı, hiçbir şeyimiz kalmadı. Ben dört yıl önce askerliğimi bitirmiştim, ben inşaatlarda çalışıyordum annemde kazandıklarımdan yavaş yavaş çeyizimi, düğün eşyalarımı alıyordu, yakın zamanda düğün yapmayı düşünüyorduk. Yani eşyaları hemen hemen hepsi alınmıştı ama çıkan yangında hem benim eşyalarım ve hem de ailemin tüm eşyaları, koltuktan tutunda, televizyon, halı her şeyimiz yandı, kül oldu. Çok şükür biz içinden sapa sağlam çıktık. Yangın sonrası çok mağdur olduk, ailece bahçede yatıp kalkıyoruz, ne bir tabak ne bir yatak hiçbir şeyimiz kalmadı yani. Ailece dışarda kaldık, hayırseverlerden bize yardım ali uzatılmasını bekliyoruz" dedi

Siverek Kızılay Şubesi Kadın Kolları Başkanı Fatime Güler evde yaptıkları inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Ailemizin evinde çıkan yangın sonrası ev ve eşyalar ile birlikte evde düğün hazırlığı yana bir gencimizin tüm umutları çeyizi kül oldu, inşallah hem Kızılay olarak hem de hayırseverler olarak ailemize destek olacağız. Baba zaten Siverek dışında evi geçindirmek için çalışmaya gitmiş ailemiz çok mağdur hayırseverlerin ve duyarlı insanlarımızın özellikle düğün hazırlığı yapan Ali kardeşimize destek olmasını bekliyoruz" diye konuştu.