Son Dakika! Diyarbakır'da bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 teröristin yakalandığını paylaştı. Paylaşımda operasyondan görüntüler de yer aldı.

KURYELİK YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Yerlikaya'nın tweet'inde şu ifadeler yer aldı: "Bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 terörist yakalandı. Diyarbakır'da ikamet eden ve BTÖ adına KURYELİK yaptıkları tespit edilen R.D., D.D., O.D., F.D. ve R.D. isimli teröristlerin ikametlerinde yapılan aramalarda;

PETN patlayıcı madde,

A4 patlayıcı,

roketatar başlığı ile avometre,

saatli anahtar sistemi,

patlayıcı devre sistemi,

zaman ayarlı patlayıcı ve

silah bulundu.

"HAİNLERE ASLA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Operasyonları gerçekleştiren EGM İstihbarat Başkanlığımız, # Diyarbakır ve #Mardin İl Emniyet Müdürlüklerimiz, Havacılık Daire Başkanlığımız, Diyarbakır Özel Harekat, TEM ve Bomba İmha Şube Müdürlüklerimizdeki kahramanlarımızı tebrik ediyorum. BİR NEBZE OLSUN İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAYAN HAİNLERE ASLA ACIMAYACAĞIZ! TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK!"