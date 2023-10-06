Son Dakika! Dışişleri'nden ABD'nin düşürdüğü SİHA ile ilgili açıklama: Operasyonu etkilemedi

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, dün ABD güçleri tarafından Suriye'de düşürülen SİHA'nın operasyonun icrasını hiçbir şekilde etkilemediğini açıkladı. Ayrıca açıklamada, "Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır." denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından dün Suriye'de düşürülen Siha'ya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Söz konusu hadise, PKK/YPG'ye karşı devam eden operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir." ifadeleri yer aldı.

ABD, SİHA'YI DÜŞÜRDÜKLERİNİ KABUL ETTİ

Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde düzenlenen bombalı saldırı girişimi sonrası TSK ve MİT, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine art arda operasyonlar düzenlerken dün Suriye'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Haseke'de uçan bir Türk Siha'sı ABD'ye ait F-16 uçağı tarafından vurularak düşürüldü. Gelişmeyi duyuran Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, canlı yayında neden böyle bir saldırı düzenlendiğine yönelik soruya "Türk Siha'sı ABD askerlerinin bulunduğu bölgeye 500 metre kadar yaklaşmıştı ve Amerikalı komutanlar tarafından tehdit olarak algılanması üzerine F-16 uçağıyla vurularak düşürüldü" yanıtını verdi.

"ÇOK SAYIDA HEDEF İMHA EDİLDİ"

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Metinde şu ifadeler yer aldı: "1 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen terör saldırısı sonrasında, meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak ve Suriye'de PKK/YPG terör hedeflerine yönelik olarak Silahlı Kuvvetlerimiz ve İstihbarat Teşkilatımız tarafından kapsamlı operasyonlar başlatılmıştır. Bu çerçevede, dün (5 Ekim) Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edilmiştir.

"FARKLI TEKNİK DEĞERLENDİRMELER NEDENİYLE BİR SİHA KAYBEDİLDİ"

Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır.

"OPERASYONUN İCRASINI HİÇBİR ŞEKİLDE ETKİLEMEDİ"

Söz konusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir. Irak'ta yapıldığı gibi, terör örgütünün Suriye'de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynakları sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edilecektir."