Son Dakika: Dilan Polat ve Engin Polat'a ait 15 şirkette arama yapıldı

Son dakika: Son günlerde kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılarak mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat'a ait 15 şirkette arama yapıldı. Önceki gün soruşturmayla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargı her türlü suçun üzerine kararlılıkla gider" demişti.

Lüks yaşantıları ve gösterişli harcamalarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat ile Engin Polat'ın MASAK raporu sonrası tüm mal varlıklarına el koymuş, yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti. Bu sabah Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile adreslerdeki dijital materyallere el koyma kararı verildi. Çift hakkında gözaltı kararı olmadığı belirtildi.

HAKLARINDA 4 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA BULUNUYOR

Polat çiftinin de dahil olduğu 13 kişi hakkında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "vergi kaçakçılığı" olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütülüyor.

ADALET BAKANI: YURT DIŞI YASAĞI VAR, MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlara ilişkin önceki gün açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili şunları söylemişti: "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bir soruşturma söz konusu. Orada 12 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı, adli kontrol tedbiri kararı verildi. Bütün mal varlıklarına da el konuldu. MASAK raporları çerçevesi içerisinde de bütün bunlar yargımız tarafından süratle gerçekleşiyor. Sosyal medyada yargının bu konuda duyarsız kaldığı eleştirilerine kesinlikle katılmayın, bunlara inanmayın."

"YARGI, HER TÜRLÜ SUÇ ŞEBEKESİNİN ÜZERİNE GİTMEYE DEVAM EDECEK"

"Yargı her türlü suçun üzerine kararlılıkla gider. Son zamanlarda çeteler üzerine yapılan operasyonlar, uyuşturucu tacirlerinin üzerine gidilmesi tüm bunlar yargının talimatlarıyla, cumhuriyet başsavcılıklarımıza gelen ihbarların anında değerlendirilerek kollara verilen talimatlarla cumhuriyet başsavcısı ve savcılarımızın konunun üzerine hassasiyetle gitmesiyle gerçekleşiyor. Yargı, her türlü suç şebekesinin üzerine gitmeye bundan sonra da devam edecektir. Tüm hedefimiz, Türkiye'yi huzurlu bir geleceğe, her türlü şiddetten, terörden arınmış ve çetelerden arınmış bir ülke yapmanın gayreti içerisindeyiz."

MASAK İNCELEMESİNDE 225 MİLYON TL'LİK ŞÜPHELİ İŞLEM

Çift hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ortaya çıkmıştı. Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti. MASAK raporunda Dilan Polat'ın sahibi olduğu 'Rise and Shine Kozmetik' şirketinin de sahte belge düzenleyicisi olduğu değerlendirmesine yer verildi. Sahte belge düzenleyicisi olan 3 tedarikçi şirketten toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı da belirlendi.

SORUŞTURMADAKİ ŞİRKETLER

Soruşturma kapsamında yer alan şirketler, Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Dilan Polat Estetik Sağlık Hizmetleri, Milda Gayrmenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milan Polat İnşaat Turizm, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Rise And Shine Kozmetik, Nez Demir Güzellik Merkezi, Engin Polat şahıs firması ve Engin Polat Alüminyum olduğu öğrenildi.