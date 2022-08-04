Son Dakika! Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı: KPSS'ye yönelik incelemeler devam ediyor, hiçbir gencimizin hakkını yedirmeyiz

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen KPSS'de çıkan bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavlarında yer alan sorularla aynı çıkması infial yarattı. Tepki çeken olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu (DDK), olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Ankara Emniyeti, operasyon düzenleyerek söz konusu yayınevinin matbaası ve genel merkezinde arama yaptı. Emniyet ekipleri tarafından yayınevinin Kızılay ve Ostim'deki adreslerinde yapılan aramalarda, incelenmek üzere çok sayıda dijital materyale ve soru örneklerine el konuldu.

"VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN"

Tüm ülkenin konuştuğu olay sonrasında Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı'dan bir açıklama geldi. Arıncı, incelemelerin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız." ifadelerini kullandı.

ÖSYM BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

KPSS'deki soru krizinin gündem yaratması sonrasında ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla görevden alındı. Hemen ardından ise Aygün'ün yerine ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Ersoy'un atandığı açıklandı.

YÖK: SONUÇ, EN KISA ZAMANDA ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILACAK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ise, "Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak Yükseköğretim Kurulu'nca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasında bulundu.

Konu ile ilgili YÖK'ün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) çıkan bazı soruların, bir yayınevi tarafından çıkarılan deneme kitapçığındaki sorularla benzerlik gösterdiği yönündeki iddialar üzerine, konunun denetlenmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Devlet Denetleme Kurulu (DDK) görevlendirilmiştir. Devlet Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak Yükseköğretim Kurulunca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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