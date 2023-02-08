Son Dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 57'ye yükseldi

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen dakika artıyor. Depremde can kaybı 9 bin 57'ye yükselirken, yaralı vatandaşların sayısı ise 52 bin 979'a çıktı.