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Son Dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 57'ye yükseldi

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Son Dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 57'ye yükseldi

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen dakika artıyor. Depremde can kaybı 9 bin 57'ye yükselirken, yaralı vatandaşların sayısı ise 52 bin 979'a çıktı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Deprem 10 ilde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

ERDOĞAN, KAHRAMANMARAŞ'IN ARDINDAN HATAY'A GEÇTİ

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın ardından Hatay'a geçti. Kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son durumu aktardı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 57'ye yükseldiğini belirtti. Erdoğan, yaralı sayısının ise 52 bin 979 olduğunu söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

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