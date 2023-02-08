Son Dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 57'ye yükseldi
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Son dakika: Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen dakika artıyor. Depremde can kaybı 9 bin 57'ye yükselirken, yaralı vatandaşların sayısı ise 52 bin 979'a çıktı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Deprem 10 ilde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
ERDOĞAN, KAHRAMANMARAŞ'IN ARDINDAN HATAY'A GEÇTİ
Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın ardından Hatay'a geçti. Kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son durumu aktardı.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 57'ye yükseldiğini belirtti. Erdoğan, yaralı sayısının ise 52 bin 979 olduğunu söyledi.
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