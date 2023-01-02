Son Dakika: Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını onayladı
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Son dakika: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını onayladı. Yüksek mahkeme kararı "hukuka uygun" bulurken, Türkiye resmen anlaşmadan çekilmiş oldu.
Danıştay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine dair nihai kararını verdi. İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesini "hukuka uygun" buldu.
Türkiye, 2011 yılında imza attığı İstanbul Sözleşmesi'nden 20 Mart 2021 tarihinde çekilmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında, "Türkiye Cumhuriyeti adına 11.05.2011 tarihinde imzalanan ve 10/02/2012 tarihli Bakanlar kurulu kararı ile onaylanan 'Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereği karar verilmiştir." ifadeleri yer almıştı.
Alınan karar, birçok kentte vatandaşlar tarafından protesto edilirken, İstanbul Sözleşmesi'nin kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemekte, kadınları korumakta çok önemli olduğunu vurgulayan kadın ve insan hakları örgütleri duruma itiraz etmişti. Kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle çok sayıda dava da açılmıştı.
11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldığı için İstanbul Sözleşmesi ismiyle anılan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni imzalayan ve onaylayan ilk ülke Türkiye'ydi.