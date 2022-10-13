Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasındaki zirve başladı

Son dakika! Dünyanın gözü Kazakistan'ın başkenti Astana'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki kritik zirve başladı. İki lider küresel son gelişmeleri ele alacak, masadaki ana konu ise Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Yine Putin'in, "Türkiye'de büyük bir enerji merkezi kurabiliriz" sözlerinin de görüşmede gündeme gelebileceği belirtiliyor. Öte yandan görüşmeden ilk görüntüler geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'nin ardından devlet başkanlarıyla ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

MASADA KRİTİK KONULAR VAR

Dünyanın yakından takip ettiği zirvede Erdoğan ile Putin'in Rusya-Ukrayna savaşını tüm yönleri ile ele alması bekleniyor. İki liderin ayrıca tahıl koridoru, bölgesel konular, küresel enerji krizi, ikili ekonomik ilişkileri de değerlendirmesi bekleniyor. Suriye meselesinin de masada olan konu başlıklarından olduğu belirtiliyor.

PUTİN'İN ENERJİDE TÜRKİYE FORMÜLÜ ÇIKIŞI GÖRÜŞMEYİ DAHA DA ÖNEMLİ KILIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün akşam saatlerinde Türkiye'nin enerji merkezi olabileceğine dair bir açıklama yaptı. Kuzey Akım gazını Karadeniz'e yönlendirebileceklerini söyleyen Putin, "Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz" açıklamasını yaptı. Rus lider "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında" dedi. Putin'in bu çıkışı da bugünkü görüşmeyi başka bir boyuta taşıdı. İki liderin bu konuyu da detayları ile görüşebileceği belirtiliyor.

7 EKİM'DE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

İki lider 7 Ekim'de telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususların yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler ele alınmıştı.

PUTİN'İN YARDIMCISI: ERDOĞAN'IN 'ARABULUCULUK' TEKLİF ETMESİNİ BEKLİYORUZ

Erdoğan-Putin zirvesi öncesi açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'arabuluculuk' teklif etmesini beklediklerini açıkladı. Uşakov, "Erdoğan'ın şu anda basında yer alan görüşleri resmen sunması beklenebilir. Zira Rusya, ABD, Batı Avrupa'nın önde gelen ülkeleri de dahil çeşitli arabuluculuk planları gündemde." dedi. Uşakov, "Şimdi birçok kişi Türklerin Ukrayna ihtilafının çözümü bağlamında başka girişimlerde bulunmaya hazır olduğunu söylüyor. Umarım faydalı bir tartışma bizi bekliyordur" ifadelerinde bulundu.

PESKOV DA BENZER İFADELER KULLANDI

Dün de Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir" ifadelerini kullanmıştı.