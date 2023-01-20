Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e: Yanlış yaparsan çılgın Türkler üzerine yürür

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir ilişkilerin gergin seyrettiği Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "Atina'yı vurma derdimiz yok yeter ki akıllı olun. Bak Miçotakis yine sağda solda konuşuyorsun. Adaları silahlandırırsanız boş mu duracağız? Şunu iyi bil eğer bir yanlış yapmaya kalkarsa çılgın Türkler yürür bunu bilesin." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Meydanı'nda düzenlenen Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'ın hedefine sık sık polemik yaşadığı Yunanistan Başbakanı Miçotakis de vardı.

"ÇILGIN TÜRKLER ÜZERİNE YÜRÜR"

Yunan lidere sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Artık güçlü bir Türkiye var. Diyorlar ki 'Bu Tayfun diye bir füze üretti Türkiye. Bu Atina'yı vurursa ne olacak?' Yahu bizim Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok. Yeter ki siz akıllı olun. Bak Miçotakis yine sağda solda konuşuyorsun. Adaları silahlandırırsanız boş mu duracağız? Şunu iyi bil eğer bir yanlış yapmaya kalkarsa çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Ama akıllı uslu durursan bizim seninle işimiz yok." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olmanın sizlerle hasret gidermenin bahtiyarlığı içindeyim. Vefanız, sevginiz ve meydanlara sığmayan şu aşkınız için sizlere teşekkür ediyorum. Emniyetten resmi rakamı istedim, şu anda 30 bin. Esenyurt'ta siz kardeşlerimle attığımız bu adımla 2023'e bir sinyal veriyorsunuz. Yetmez 2024'e de sinyal veriyorsunuz. Sözlerimin hemen başında bugün burada niçin toplandık biliyorsunuz. Temel atma törenlerine pek gitmem. Bay Kemal musluk açma törenlerine gidiyor biliyorsunuz. Bizim işimiz çok farklı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemini başarıyla tamamlayan öğretmen ve öğrencileri tebrik ediyorum.

"İSTANBUL'A EĞİTİM ALANINDA 90 MİLYARLIK YATIRIM YAPTIK"

Öğretmeni, öğrencisi ailesi, idarecisi, bakanlığıyla bir bütün olarak eğitimde kalitenin daha da artması için canla başla çalışıyoruz. Evlatlarımızın eğitime erişimini kolaylaştırma gayesiyle ülkemiz genelinde pek çok projeyi hayata geçirdik. Medeniyetimizin gözbebeği vasfı yanında tüm insanlığın gıpta ile baktığı İstanbulumuza ayrı bir önem verdik. 20 yılda İstanbul'a eğitim alanında toplam 90 milyar liralık yatırım yaptık.

Sadece bu sene şehrimize yaklaşık 1 yılda 17 milyar liralık yeni eğitim yatırımı yapıyoruz. Amacımız İstanbul'un eğitimdeki performansıyla diğer vilayetlerimize örnek olmasını sağlamaktır. 20 bin yeni öğretmenden 10 bininin atamasını İstanbul'a gerçekleştirdik. İstanbul'a ayrı bir önem veriyoruz. Şehrimizin öğretmen ihtiyacını büyük oranda gidermiş olduk. Sınıf mevcutlarını çok daha aşağı çektik. Öğrencilik yıllarımızda sınıflarda mevcut 60-70-100 böyle durumlar vardı. Bugün Esenyurt'umuzun marka değerini artıracak eğitim alanında ilçemizi cazibe merkezi haline getirecek külliyenin inşasına başlıyoruz. Toplam 10 bin 791 metrekarelik büyüklüğe sahip bu eser, Esenyurt'la birlikte İstanbulumuzun medarı iftiharı olacaktır.

"BİZ NE SÖZ VERMİŞSEK ONU YAPARIZ"

40 derslikli 5 ayrı anadolu lisesi, 40 derslikli imam hatip listesi, 40 derslikli fen lisesi, 45 derslikli mesleki teknik anadolu lisesi, 3 derslikli anasınıfı bulunuyor. Engelli odası olan 151 2 tane öğrenci kapasiteli kız ve erkek yurtlarımızla da ülkemizin dört bir köşesinden gelecek evlatlarımıza barınma imkanı sağlayacağız. Tesis bünyesinde 600 kişi kapasiteli tatbikat cami, kapalı spor salonu, kütüphane, 88 adet laboratuvarıyla öğrencilerimizi akademik, sosyal ve kültürel bakımdan teşvik edeceğiz.

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz halka hizmeti hakka hizmet olarak gören, icraat odaklı olarak çalışan bir hükümetiz. Belediye başkanlığı, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı dahil olmak üzere 40 yıldır milletimizin huzurundayız. Vatandaşımıza neyi taahhüt etmişsek göreve gelince de onu fazlasıyla yerine getirmeye gayret ettik. Meydanlarda bol keseden atıp tutup, millet yetki verince mazeretlerin arkasına saklananlardan olmadık. Hokkabazlık siyasetinin bizim tarihimizde de kitabımızda da yeri yoktur. Biz program hazırlar, proje geliştirir, temel atar, takip eder, sıkıntıları çözer ne söz vermişsek onu vatandaşımızın hizmetine sunarız. İstanbul'da 36 bin metrekareyi aşan kullanım alanıyla peyzaj alanlarıyla yaklaşık 110 bin metrekareyi bulan Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri olan Rami Kütüphanesi'nin açılış heyecanını yaşadık. Tavsiye ederim, muhakkak gidin, yerinde görün ve elhamdülillah AK Parti olarak biz neymişiz bunu görünce takdir edeceksiniz.

MUHALEFET LİDERLERİNE METRO TEPKİSİ

6 yıl süren öğrencilerimiz çayını, kahvesini, çorbasını ve kek alacak. Para falan yok. 24 saat buradaki kütüphaneden istifade edecek. Aynı şekilde 6 yıl süren titiz restorasyon çalışmasının ardından İstanbulumuzun sembol mekanlarından Yeni Camii'yi tekrar ibadete açtık. Çamlıca Kulesi'nden YSS'ye Marmaray'dan Avrasya Tüneline, AKM'den İGA'ya metrodan hızlı trene kadar sayısız yatırımı İstanbullu kardeşlerimizin emrine verdik. Çam Sakura'yı yaptık mı? Gidiyorsunuz görüyorsunuz. İstanbul'a ve İstanbulluya buralar yakışır. Bay Kemal SSK müdürü olduğu zaman hastanelerin halini biliyorsunuz dimi. Savaş Ay hayatta olsa da filmlerini tekrar gösterse. Benim vatandaşım hastane kapılarında sefil olmamalı. İnşallah Pazar günü ilklerin ve enlerin eseri olacak Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattını açıyoruz. Geçenlerde bir şey oldu, altılı masadan birileri metroya binmişler. Metroda vatman yok. Kendiliğinden gidiyormuş. Konuşuyorlar, bu Paris'te bile yok. Paris'i görmüş bile değiller. Biz bunları yapalı unuttuk, siz neredesiniz ya. Vah zavallılar. Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere bunların hayalleri bile ulaşamaz.

"BURSA'DAN SEÇİM SİNYALİNİ VERECEĞİZ"

Hazır mıyız? Sandıkları patlatıyor muyuz? El ele omuz omuza sandıklara yürüyor muyuz. Ben size inanıyorum, siz de bize inanıyorsanız Allah'ın izniyle bu işi başarırız. Geçen hafta Muğla'dayım, yarın Bursa'dayım. Bursa'da on binlerle buluşacağız. Bursa'dan sinyalimizi vereceğiz. İstanbul'daki milletvekili sayılarının kahir ekseriyetini almamız gerekiyor. Esenyurt'u sıfırlamamız lazım ona göre. Geçen seçimlerde bir yanlış oldu bir daha olmaması lazım.

28 Şubatçı zihniyet tarafından kasıtlı biçimde atıl bırakılan mesleki eğitim kurumlarını ihya ettik. Bu okulları tekrar cazibe merkezi haline getirdik. Meslek liselerimiz 2022 yılında 2 milyar liralık üretim kapasitesine ulaştı. Bunun 100 milyon lirasını öğrencilere 200 milyon lirasını öğretmenlere katkı olarak ödedik. Meslek liselerinde 3 milyar liralık üretimi hedefliyoruz. Yeni bir yaklaşımla köy okullarını hizmete sunduk. 2023'te 10 hanenin üstündeki tüm köylerin okullarını hizmete açmayı planlıyoruz. 2022 senesinde 6000'in üzerinde anaokulunu eğitim öğretime dahil ettik.

"ONLAR KENDİ ÜLKELERİNİN KADERİNİ BELİRLEYEMİYOR"

Siyasetçi ve medyasıyla yabancıların yakından takip ettiği The Economist bizle ilgili bir şeyler söylemiş. Türkiye'nin kaderini The Economist mi belirleyecek, benim milletim belirleyecek. George kim, Helga kim. Onlar kendi ülkelerinin kaderini belirleyemiyor, millet sokakta aç açık. Fransa, İngiltere, Almanya öyle. Ama Türkiye böyle. 2023'te hata yapma lüksümüz yok. Kavga ve kriz iklimine sürüklenmeye izin veremeyiz. Meydanı milletimizin gurur kaynağı olan savunma sanayi, göreve geldiğimizde yüzde 20 yerliydi, şimdi yüzde 80. Bu çalışarak oldu, yatarak olmadı.

Buradan hangi siyasi partiye mensup olursa olsun hiçbir vatandaşımızın bizden ayrı yaşamasını istemiyorum, hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Bizde ayrım yok. Allah için sevmek var. Bu yolda böyle yürüdük, böyle yürüyoruz. Ülkemizin boynuna geçirilmeye çalışılan esaret zincirini bugüne kadar nasıl kırdıysak 85 milyon olarak hepimizin ortak görevi nedir bunu iyi kavrayacağız. Yüreğinde millet ve memleket sevdası olan tüm vatandaşlarımızın yeter söz de karar da gelecekte milletindir çağrımıza katılacağına inanıyorum."