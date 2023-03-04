Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkmasına ilk yorum: Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Meral Akşener'in sert söylemleriyle başlayan 6'lı Masa'daki krize ilişkin ilk kez açıklamada bulundu.

"ONLAR NE YAPARSA YAPSIN, BİZ DEVAM EDİYORUZ"

Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçerken araç içinde konuya ilişkin konuşan Erdoğan, "AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

"DÖKÜLEN TAŞLARI TOPLAMAK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK"

İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma olasılığını da değerlendiren Erdoğan, "Dökülen taşları toplamak gibi bir derdimiz yok. Bunun böyle olacağını aylar öncesinden söylemiştik. Oturdular, konuştular ve dağıldılar. AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine artık sayıla günler kala 6'lı Masa, uzun zamandır merakla beklenen adayını belirlemek üzere 2 Mart'ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplandı.Toplantı sonrası, adayın 6 Mart'ta kamuoyuna açıklanacağı duyuruldu.

Ancak bu toplantıdan bir gün sonra kamera karşısına geçen Akşener, masadaki 5 partinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda fikir birliğine vardığını kendisinin ise İmamoğlu ve Yavaş'ı önerdiğini ifade etti. "Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, tıpkı yıllardır Türk milletine yapıldığı gibi ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir." diyen Akşener, Yavaş ve İmamoğlu'na adaylık çağrısında bulundu.

Toplantının ardından Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan aynı anda açıklama geldi. Twitter hesaplarından açıklama yapan iki başkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını belirtti.