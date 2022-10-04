Son Dakika! CHP, başörtüsüyle ilgili 3 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu

Son dakika! Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte partiler de kanun tekliflerini sunmaya başladı. CHP, bir süreden bu yana üzerinde çalıştığı başörtüsüyle ilgili 3 maddelik kanun teklifini bugün Meclis Başkanlığı'na sundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün sosyal medya hesabından yayınladığı videodaki "Başörtüsünü siyasi malzeme olmaktan çıkarıyoruz" şeklindeki sözleri iktidar cephesinde tepkiyle karşılanmıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı, geçtiğimiz günlerde başladı. Vekillerin Meclis'e gitmesiyle birlikte partiler de daha önceden hazırlıklarına başladıkları kanun tekliflerini Meclis Başkanlığı'na teker teker iletiyor. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu kıyafetle ilgili kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLLERİ MECLİS BAŞKANLIĞI'NA İLETTİ

Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi milletvekilleri CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Söz konusu teklif 3 maddeden oluşuyor:

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz.

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

KILIÇDAROĞLU DÜN KONUYLA İLGİLİ VİDEO YAYINLAMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından başörtüsü tartışmalarıyla ilgili bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz geçen hafta yol arkadaşlarıma 'Yanımda mısınız?' diye sordum. Çünkü bu yaraları kapatmak cesaret istiyor, cüret istiyor, gönül istiyor, gözü peklik istiyor. Gelecekte gençlerimiz bu sorunlarla boğuşmasın, daha fazla enerji kaybetmesin, kimsenin kalbi kırılmasın, kimsenin gönlünde bir yara açılmasın diye bazen oy kaybetmeyi bile göze almak gerekiyor. Özetle bu yol yürek istiyor yürek. Siyaseten büyük yürek istiyor. Türkiye'yi barıştırma yolu, zor ve engebeli bir yol ve bu yolda hep beraber birlikte yürümek zorundayız. Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte ama değişmeyi, öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı. Konuyu devlet ciddiyetiyle çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı. Evrensel hukuk ilkeleriyle uyum içinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız."