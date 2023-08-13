Son Dakika! Bodrum açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Son dakika! Türkiye son günlerde depremle yatıp depremle uyanırken, bu kez Bodrum açıklarında korkutan bir sarsıntı meydana geldi. AFAD verilerine göre 4.8 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi.

Türkiye son günlerde adeta beşik gibi sallanıyor. 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çok sayıda ilimiz 4 ila 5 büyüklüğündeki depremlerle sarsılırken, bu sabah Bodrum açıklarında da korkutan bir sarsıntı meydana geldi.

DEPREM 5 KM DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

AFAD verilerine göre, Ege Denizi açıklarında Girit Adası-Bodrum yakınlarında saat 10.49'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ DEPREMİ 4.9 OLARAK AÇIKLADI

AFAD'ın 4.8 büyüklüğünde olduğunu paylaştığı Girit Adası açıklarındaki depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından ise 4.9 olarak açıklandı.