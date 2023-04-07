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Son Dakika: Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

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Son dakika: Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Bingöl, beraberinde 5 ille birlikte AFAD tarafından afet bölgesi ilan edilmişti.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Bingöl'de saat 11.29'da 4.5 şiddetinde bir sarsıntı gerçekleşti.

Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, Kayseri ve Muş gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

Son Dakika: Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Deprem sırasında iş yerinde ve evlerde olan vatandaşlar dışarı çıktı. Deprem nedeni ile herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediği öğrenildi.

Son Dakika: Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

6 Şubat'taki depremlerde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde, Batman'da hasar gören binaların bulunduğu yerleşim yerleri Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Deprem afetleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine 11 ilimiz ve Sivas ili Gürün ilçemiz 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak kabul edilmiştir. Söz konusu depremler 11 ilimiz dışındaki bazı illerimizi de etkilemiş olup hasar tespit çalışmaları neticesinde; Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerimizde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kabul edilmiştir" denildi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Deprem Bingöl Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (1)

Ercan akdeniz:

Fay hattı üzerinnde bulunan şehirlerin Belediye başkanları kentsel dönüşümü hızlandırmalı. Fay hattının dışında yeni yerleşim yerleri belirlenmeli. Belediyelere büyük iş düşüyor.

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