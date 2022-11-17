Son Dakika: İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terörist dahil 17 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi

Son dakika: İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da yaşanan bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist kısa sürede yakalanırken olayla ilgili bağlantıları olan 49 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Yapılan işlemlerin ardından 17 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 49 şüpheli, bugün sabah saatlerinde ifadeleri alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

17'Sİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Adliyede yapılan sorgular ve işlemlerin ardından 49 şüpheliden 17'si, tutuklama talebiyle ekipler tarafından mahkemeye sevk edildi.

"SEVGİLİMİN PEŞİNDEN GİDİP ÖRGÜTE KATILDIM"

Saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'in emniyette verdiği ifadesinin detaylarına ulaşıldı. Albashır, polise verdiği ifadede örgütle nasıl tanıştığından eylem günü yaşananlara kadar bütün detayları anlattı. Sevgili olduğu bir erkek vasıtasıyla örgütle tanıştığını belirten Albashır'ın, "YPG ile tanışmam 2017 yılında Münbiç'te oldu. YPG üyesi olduğunu öğrendiğim Ahmed A. isimli bir erkekle tanıştım. Ahmed A. ile sevgili oldum. Sonra Ahmed, Cerablus'a gitti arkasından da ben gittim. Burada örgüt beni içine çekmeye çalıştı görevler teklif etti. Bir süre sonra Ahmed A.'nın izini kaybettim ama örgütle ilişkim kesilmedi. Onlar da beni bırakmadı" dediği öğrenildi.

ÇANTADA BOMBA OLDUĞUNU BİLMEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Olay günü Bilal ile Taksim'e gittiklerini belirten Ahlam Albashır, çantada bomba olduğunu bilmediğini ileri sürdü. Albashır, "O geri döndü. Ben oturdum, orada beklerken Hacı kod adlı kişiden telefon geldi. 'Çantayı bırak ordan ayrıl' dedi.

"UYUŞTURUCU SANDIM, BIRAKTIM"

Elledim çantayı içindeki yumuşak bir şeydi, üstte cips falan vardı. Altında yumuşak bir şey vardı. Uyuşturucu sandım. Bıraktım. Gitmeye başladım. Parfüm bakıyordum, o arada patlama oldu, parfümü de bıraktım kaçtım. Taksiye bindim, taksici telefonda ne olduğunu gösterince anladım. Esenler'e atölyeye gittim" dediği belirtti.

SORGUSU 5 SAAT SÜRDÜ

Şüpheli Ahlam Albashır'ın savcılık sorgusu saat 16.30 sıralarında tamamlandı. Tüm şüphelilerin sorguları ise 17.00 sıralarında bitti. Savcılık şüpheliler ile ilgili tutuklama durumunu değerlendiriyor.