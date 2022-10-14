Son Dakika: Bartın'daki maden ocağı patlamasından kahreden haber: 2 kişi hayatını kaybetti

Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğünde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi. Patlama sonrası yer altında mahsur kalan işçiler olduğu öğrenildi.

BAKANLAR BÖLGEYE GİTTİ

Olayın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, Bartın'a giderek çalışmaları inceledi.

FAHRETTİN KOCA SON DURUMU PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da patlamayla ilgili son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Koca, "Bartın'da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre; 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var" dedi.

"BAŞIMIZ SAĞOLSUN"

Koca, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı: "Patlamanın yaşandığı yere il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 Ambulans, 1 Acil Müdahale Aracı ile toplam 149 personel görevlendirilmiştir. Acı haberleri azaltmak, tüm Türkiye'ye iyi haberler vermek için elimizden geleni yapacağız. Başımız sağ olsun."