Son dakika! Bakan Soylu: 2015-2021 arasında trafik kazalarında can kaybı 44 bin 392

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 2015 yılından 2021 yıl sonuna kadar trafik kazalarında toplam can kaybının 44 bin 392 olduğunu belirterek, "Bu sayı, 40 yıllık terör mücadelesinde kaybettiğimiz sayıdan fazladır. Aynı periyotta yaralı sayımız ise toplam 1 milyon 891 bin kişidir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da düzenlenen 'Karayolu Trafik Güvenliği Stratejileri Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu, trafik meselesinin terör gibi, göç gibi, uyuşturucu gibi, küresel ölçekte bir güvenlik sorunu haline geldiğine dikkat çekerek, "Yaşadığımız kayıpların büyüklüğünden, geçmişte bu meseleyi daha ziyade kendi içimizde değerlendirirdik. Oysa bugün sayılar gösteriyor ki, küresel iş birliği çalışmaları gösteriyor ki, dünyanın en önemli güvenlik problemlerinden birisi, trafik güvenliği meselesidir. Bu işin sadece ceza kesmekle, fazladan 2 trafikçi koymakla çözülecek kadar basit olmadığını, bir ortak akılla, koordinasyona, ciddi bir stratejiye ve sağlıklı bir uygulamaya ihtiyaç duyduğu açıktır" dedi.

"Bu yıl 21 Mart ile geçen yılın 21 Mart tarihlerini karşılaştırdığımızda, geçen yıl 346 olay yeri vefatımız vardı. Bu yıl bu rakam 345, yani geçen yıl ile bu yıl arasında 1 fark var. Geçen yıl kapanmadan dolayı bu tarihlerde ciddi bir azalma vardı. Açtıktan sonra da çok ciddi bir yoğunluktan dolayı yükseliş meydana geldi. Geçen yılın ilk 6 ayında ciddi bir motor kazası meydana geldi. O da pandeminin getirdiği bir hareketlilikten kaynaklı. Ancak yılın ikinci 6 aylık diliminde oluşan farkındalık sonrası düşüşe geçti. Ben bu yılın yüzde 5'lik, trafik ölümlerindeki azalışla neticeleneceğini düşünüyorum. Özellikle gelişme standartları yüksek olan ülkeler seviyesine çok yaklaştık. Biz bunları hesaplarken var olan 84 milyonluk nüfusumuz üzerinden hesaplıyoruz. Buna Türkiye'deki 5,5 milyon yabancıyı katmıyoruz. Katarsak daha aşağı bir seviyeye ineceğiz."