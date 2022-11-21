Son dakika! Bakan Akar: Pençe Kılıç Harekatı'nda 184 terörist etkisiz hale getirildi

13 Kasım günü gerçekleştirilen hain İstiklal saldırısı sonrası, Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz Pazar günü operasyonlar için düğmeye bastı. Pençe Kılıç adı verilen harekat kapsamında Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütleri hedef alındı.

"184 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gerçekleştirilen Pençe Kılıç Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı. Akar konuyla ilgili "Pençe Kılıç Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar tarafından 184 terörist etkisiz hale getirildi. Bu rakamın daha da artacağını değerlendiriyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN KANLARININ HESABINI SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Terör örgütünün büyük bir çöküş içinde olduğunu dile getiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biz diyoruz ki artık hesap zamanı. Daha önce yaptıklarıyla birlikte geçen hafta Beyoğlu'nda bugün de sınır hattı Öncüpınar ve Karkamış'ta yaptıkları alçaklıkların hepsinin hesabını soracağız. Bunların hesabını verecekler. Şehitlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının hesabını sormaya devam edeceğiz. Ülkemizi, milletimizi bu terör belasından kurtarmak için baskıyı azaltmadan, eli kanlı, bebek katili teröristlere karşı yapılması gerekenleri 'ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışı' ile yerine getireceğiz.

"YAPILMASI GEREKEN NE VARSA SONUNA KADAR YAPILACAK"

Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek faaliyetlerin planlamasında gerekse icrasında sivillere, çevreye, tarihi, kültürel ve dini yapılara zarar gelmemesi için hiçbir ordunun göstermediği hassasiyeti gösteriyor. Türk ordusu, tüm bu hassasiyetleri doğrultusunda yapılması gereken ne varsa sonuna kadar yapacak." ifadelerini kullandı.

SAVAŞ UÇAKLARI DİYARBAKIR'DAN HAVALANDI

Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan savaş uçakları Kandil, Ayn Dagne, Tel Rıfat ve çevresi, Minnig Havalimanı, Derbesiye, Malikiye, Ayn El Arab (Kobani) ve çevresi, Karaçok Dağı, Süleymaniye, Ayn İsa, Sincari ve Maranez bölgeleri ateş altına alınırken, karadan da topçu atışlarıyla destek verildi.

89 HEDEF İMHA EDİLDİ

Operasyonla ilgili ayrıntılı bilgilere yer veren Milli Savunma Bakanlığı ise "İcra edilen PENÇE KILIÇ hava harekâtı ile; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kamplarından oluşan ilk aşamada 81, bu sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedef imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticileri de bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.

TERÖR SALDIRISINDAN SONRA SİNYALİ VERMİŞLERDİ

13 Kasım'da Suriyeli terörist Ahlam Albashir, İstanbul'un en popüler bölgelerinden Taksim İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı düzenlemişti. 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısı sonrasında ise Ankara, Suriye'ye bir operasyon yapılabileceğinin sinyalini vermişti.

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