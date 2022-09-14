Son Dakika! Azerbaycan: Çatışmalarda ölen 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazırız

Son dakika! 12 Eylül gecesi Ermenistan'ın provokasyonlarıyla Azerbaycan sınırında çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda 50 Azerbaycan askeri şehit düşerken Ermenistan ise 49 askerlerini kaybettiklerini açıkladı. Son olarak Azerbaycan kanadından yapılan açıklamada, "Ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazırız." denildi.

Ermenistan'ın 12 Eylül Pazartesi gecesi sınırda Azerbaycan askerlerini provoke etmeleriyle başlayan çatışmalar bugün de devam etti. İki tarafın da yoğun kayıplar verdiği yönünde haberler gelirken, iki ülkenin kayıplarıyla ilgili net rakamlar belli oldu.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI: 50 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin provokasyonu sonucu çıkan çatışmada 42'si askeri personel, 8'i sınır muhafızı olmak üzere 50 askerin şehit edildiği belirtildi.

"ŞEHİTLERİN İSİMLERİ KAMUOYUNA SUNULACAK"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermeni Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçin ve Zengilan yönlerinde geniş çaplı bir provokasyon gerçekleştirdi. Azerbaycan Ordusu'ndan 42 askeri personel ve Devlet Sınır Teşkilatı'ndan 8 askeri personel olmak üzere Silahlı Kuvvetlerin toplam 50 askeri personel hayatını kaybetti. Şehit askerlerimizin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyor, yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Şehit askeri personelimizin isim listesinin kamuoyuna sunulacağını bildiririz"

AZERBAYCAN: ERMENİ ASKERLERİNİN CESETLERİNİ TESLİM ETMEYE HAZIRIZ

Öte yandan gün içinde Azerbaycan kanadından yaşanan gelişmelere dair bir açıklama daha yayınlandı. Azeri yetkililer çatışmalar esnasında ölen Ermeni askerlerin iadesine hazır olduklarını belirterek "Ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

SİHA'LARLA İNTİKAM ALINDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından Azerbaycan halkına, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu. Aliyev paylaşımında "Şehitlerin kanı yerde kalmadı." ifadelerini kullandı. Öte yandan sosyal medyada da Azerbaycan kuvvetlerinin Bayraktar TB'2'ler ile Ermenistan güçlerini vurduğu anlara ait görüntüler paylaşıldı.