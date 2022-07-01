Son Dakika: Artvin'de heyelan! 1 kişinin hayatını kaybettiği bölgeden gelen görüntüler endişe verici

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelanda, yoldan geçen tırlar zarar gördü. Yol ulaşıma kapatılırken bölgeye çok sayıda 112 Acil ve Kurtarma ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Yol kenarında park halinde bulunan tırların üzerine gelen heyelan sonucu ilk belirlemelere göre 4 tır kayalardan zarar görürken, tırlarda bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Bir kişinin cansız bedeni ekipler tarafından kayaların arasından çıkartıldı.

VALİ OLAY YERİNDE

Heyelan sonrası, Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un, bölgeye gitti.Vali Yılmaz Doruk yaptığı açıklamasında Azerbaycan uyruklu bir vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade etti. Heyelanın Gürcistan'a bağlanan karayolu üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Vali Doruk, yoğun yağışlar sonrası dik yamaçlardan kayaların düştüğünü ifade etti.

Artvin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün sabah saat 07.45 sıralarında Hopa-Kemalpaşa sahil yolunda yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle heyelan meydana gelmiştir. Yapılan ilk tespitlere göre olayda Azerbaycan vatandaşı 1 kişi vefat etmiş, 1 kişi yaralanmış, 4 tırda maddi hasar meydana gelmiştir. AFAD koordinesindeki ilgili tüm birimlerimiz olaya müdahale etmekte olup, çalışmalar devam etmektedir" denildi.

ANBEAN KAMERADA

Öte yandan heyelan anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Dev kayaların yola düştüğü anlar ve çıkan toz bulutu görüntülere yansıdı.



