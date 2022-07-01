Son dakika... Artvin'de heyelanda 2 TIR, kayaların altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı (3)

TIR ŞOFÖRLERİ HEYELAN ANINI ANLATTI

Artvin'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı Tüneli mevkisinde 1 TIR şoförünün hayatını kaybettiği, diğerinin ise yaralandığı heyelan sonrası TIR sürücüleri, o anları anlattı. Gürcistan'a gitmek için bekleyen TIR şoförü Kamil Korkmaz, "Sabah buraya yakındık, sesi duyduk, hemen geldik. TIR'lar, kayaların altında kalmıştı. Müdahale edemedik ama sonrasında hemen ekipler geldi. Taşın altında ezilen TIR'daki Azeri vatandaşı güçlükle çıkarıldı. Diğer TIR'lardakiler sabah kahvaltı için aracın dışına çıkmıştılar, o yüzden hafif yaralı olarak kurtuldular" dedi.

Öte yandan heyelanda hayatını kaybeden TIR şoförünün kimliği de belirlendi. Şoförün, Azerbaycan uyruklu Şahmar Kerimov (38) olduğu öğrenildi.