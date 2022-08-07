Son Dakika: Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Son dakika: Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 11.02'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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Afad'ın yayımladığı verilere göre, bu sabah saat 11.02 civarında Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem oldu. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.
HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ
Deprem yerin 31 km derinliğinde meydana gelirken bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına dair bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.0 olarak açıkladı.