Son Dakika: Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Afad'ın yayımladığı verilere göre, bu sabah saat 11.02 civarında Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem oldu. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Deprem yerin 31 km derinliğinde meydana gelirken bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.0 olarak açıkladı.