Son Dakika: Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi - Haberler

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Son Dakika: Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika: Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 11.02'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Afad'ın yayımladığı verilere göre, bu sabah saat 11.02 civarında Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem oldu. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

Son Dakika: Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Deprem yerin 31 km derinliğinde meydana gelirken bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

Son Dakika: Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.0 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Antalya Akdeniz Deprem AFAD Güncel Haberler Son Dakika

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