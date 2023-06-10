Son Dakika: Ankara'da roket fabrikasında patlama meydana geldi: 5 işçi şehit oldu

Son dakika: Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE roket ve patlayıcı fabrikasının üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre acı olayda 5 işçi şehit oldu.

Elmadağ'ın Tatlıca Mahallesinde faaliyet gösteren MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde fabrikanın üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi. Patlamamın sesi çevre yerleşim yerlerinde duyuldu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Patlamanın ardından fabrikanın üzerinde dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. MKE itfaiyesi ile Ankara itfaiyesi fabrika içerisinde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Fabrikada patlama olduğunu öğrenen çalışan yakınları da fabrikanın önüne akın etti. Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş,enkaz altında kalan 5 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdüğünü belirtti. Fabrika, Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın roket ve patlayıcı ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösteriyor.