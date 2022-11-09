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Son Dakika! Bitlis'te kuduz teşhisi konulan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Son dakika! Bitlis'te başıboş köpeklerin ısırmasının ardından kaldırıldığı hastanede kuduz tanısı konan ve Ankara'ya sevk edilen Mustafa Erçetin hayatını kaybetti.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde başıboş köpeğin ısırması sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 2 çocuktan biri olan Mustafa Erçetin'de kuduz tespit edildi. Diğer çocuk tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilirken, Erçetin durumunun ağırlaşması üzerine Ankara'ya gönderildi.

Son Dakika! Ankara'da kuduz tanısıyla tedavi gören 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

10 yaşındaki Mustafa Erçetin'den bugün kahreden haber geldi. İhsan Doğramacı Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuduz tanısıyla tedavi gören 10 yaşındaki hasta, tüm müdahalelere rağmen bugün öğleden önce hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika! Ankara'da kuduz tanısıyla tedavi gören 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konuyla ilgili konuşan Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz ise, "Aşıyla önlenebilecek bir hastalıktan dolayı bir evladımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerindeyiz" dedi.

Diğer yandan Erçetin ailesinin de acı haberi aldığı ve aile üyelerinin perişan halde olduğu öğrenildi. Küçük Mustafa'nın babası Murat Erçetin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "En son halamla birlikte doktorlarla görüştük. Her an her şeyin olabileceğini bize ilettiler. Evlat acısı çok ağır, kimse yaşamasın" ifadelerini kullanmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Bitlis Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (1)

Lale male :

Dünyanın hiçbir yerinde sokak köpekleri başıboş dışarıda gezmez Allah rahmet eylesin çocuğa çok yazık

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