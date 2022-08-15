Son Dakika: Ankara'dan acı haber! Şiddetli sağanak ve fırtına can aldı

Son dakika: Gün boyunca şiddetli yağışın etkisinde olan Başkent'ten acı haber geldi. Ankara Valisi Vasip Şahin, şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle Yenimahalle'deki bir inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ankara'da sabahtan bu yana etkili olan sağanak yağış, hayatı adeta felç etti. Aşırı yağış nedeniyle Yenimahalle'deki bir inşaatta kolon devrildi. Kolonların altında kalan 3 kişi acil olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden kişilerden biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"1 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ, 2 VATANDAŞIMIZIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

Vahim olay hakkında açıklamada bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup, hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir" dedi.

YARIM SAATTE 12 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Diğer yandan Ankaralılar, gün boyunca yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, Ankara'da etkili olan sağanağa ilişkin, "Buna 'kararsızlık' yağışı diyoruz. Yaz aylarında görülen tipik bir yağış. Kuvvetli hücre geliştiğini gördük. Yağış alan yerlerde yarım saat içinde metrekare başına 10-12 kilogramlık yağış düştü" dedi.

ŞİDDETLİ RÜZGAR, AĞAÇLARI DEVİRDİ

Kentteki şiddetli rüzgar ve fırtınadan ağaçlar da zarar gördü. Gazi Mahallesi'nde bir ağacın devrilmesi nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Ambulanslar ise ters yönden gitmek zorunda kaldı. Ağaçların kaldırılmasının ardından trafik bir nebze de olsa eskiye dönebildi.

"ULU CAMİİ'NİN MİNARESİ ÇÖKTÜ"

AFAD, Ankara'da yaşanan yoğun yağışlarla ilgili yaptığı açıklamada Altındağ ilçesindeki Ulu Camii'nin minaresinin çöktüğünü ve ekiplerin olay yerine sevk edildiğini bildirdi. AFAD tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler kaydedildi: "Ankara'da yaşanan yoğun yağış nedeniyle; Altındağ ilçesinde Ulu Camiinin minaresi çökmüş, AFAD Ankara ekiplerimiz tedbiren olay bölgesine yönlendirilmiştir. Çankaya ilçesinde camları kırılan bir lisedeki 4 öğrenci hastaneye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

OTOMOBİL SULAR ALTINDA KALDI

Kazım Karabekir Caddesi'nde ilerleyen bir otomobil ise sel suları nedeniyle çok zor anlar yaşadı. Otomobil, suyla dolan altgeçitte daha fazla ilerleyememesinin ardından olduğu yerde kaldı.

AFAD BİNASININ KAPLAMALARI ZARAR GÖRDÜ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), şiddetli fırtınada başkanlık binasının kaplamalarının söküldüğünü bildirdi. Açıklamada, "Bugün Ankara'da meydana gelen şiddetli fırtınayla birlikte yağan yağmur esnasında Başkanlık binamızda AFAD logomuzun bulunduğu alandaki kaplamada kopmalar meydana gelmiştir. Başkanlık binamızda herhangi bir yapısal hasar bulunmamaktadır" denildi.