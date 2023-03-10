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Son Dakika: Almanya'da kiliseye silahlı saldırı: 7 ölü, 8 ağır yaralı

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Son dakika: Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kiliseye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de ağır yaralandı. Polis, saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Almanya'nın Hamburg kentindeki Yehova Şahitleri'ne ait bir kiliseye akşam saatlerinde silahlı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de ağır yaralandı.

Son Dakika: Almanya'da kiliseye silahlı saldırı: 7 ölü, 8 ağır yaralı

POLİS, OPERASYON BAŞLATTI

Polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı. Polis, şehrin Alsterdorf semtinde büyük bir operasyonun sürdüğünü açıkladı.

Son Dakika: Almanya'da kiliseye silahlı saldırı: 7 ölü, 8 ağır yaralı

OLAYIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olayın terör saldırısı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Hamburg polisinden yapılan açıklamada, GroßBorstel semtinde Deelböge Caddesi'ndeki kiliseye ateş açıldığı belirtildi.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

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