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Son Dakika: Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Son dakika: Akdeniz'de saat 19.35'te 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 4.22 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Kahramanmaraş'ta bugün yaşanan peş peşe depremlerin ardından bir haber de Akdeniz'den geldi. Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem yaşandı.

YERİN 4.22 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

AFAD, saat 19.35'te meydana gelen depremin yerin 4.22 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Son Dakika: Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

KANDİLLİ: MERKEZ ÜSSÜ YUNANİSTAN

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz açıklarındaki depremin merkez üssünü Yunanistan olarak duyurdu. Kandilli, 20.1 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğünün 5.5 olduğunu belirtti.

Son Dakika: Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Yunanistan Akdeniz Deprem Güncel Haberler Son Dakika

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