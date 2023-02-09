Son Dakika: Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı! Ekipler diğer illere sevk ediliyor

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 10 ilimizde yıkım meydana geldi. AFAD, depremden etkilenen Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Açıklamada, "Ekiplerimiz çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk ediliyor." denildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler Hatay, Kilis, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır olmak üzere 10 ilimizde büyük hasara yol açtı. Depremlerin ardından çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken, enkaz bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

EKİPLER DİĞER İLLERE GÖNDERİLİYOR

Tüm gözler deprem bölgesinden gelecek güzel haberlere çevrilmişken AFAD, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı. Duyuruda, "Ekiplerimiz, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa'daki arama kurtarma Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir." denildi.

KENTİN TARİHİ YAPILARI DEPREMDE ZARAR GÖRDÜ

Şanlıurfa'da kentin simgesi olan tarihi Balıklıgöl'deki Rızvaniye Camisi'nin minaresi ve revaklarında deprem nedeniyle yıkılmalar oldu. Balıklıgöl'ün temiz ve berrak suyu ise yaşanan deprem felaketinin ardından çamur rengine döndü. Gölde balıkların yüzeye çıkmadığı görüldü.

BAKAN NEBATİ KENTTEKİ SON DURUMU PAYLAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da depremle ilgili son durumu şu sözlerle aktarmıştı: "Şanlıurfa'da 2 bin 495 vatandaşımız taburcu edilmiş olup 231 kişi servis yatışta, 79 vatandaşımız da yoğun bakımdadır. Yıkılan bina sayımız 19'dur. 3 tanesinde çalışmalar devam etmektedir. 2'si merkezde diğeri ise Birecik ilçemizdedir. İlimizde 7 bin 594 personelimiz canla başla görev yapmaktadır. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren ilimizde bulunan cami, okul, pansiyon ve yurtlar vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Bununla birlikte psikolojik destek için 22 uzman ekip sahada görev yapmaktadır. Şu ana kadar şehrimizde 4 bin 727 binamızda hasar tespit çalışmaları yapılmıştır. Diğer hasar tespit çalışmaları devam etmektedir"