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Son Dakika: Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

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Son dakika: Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 km derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedilirken, bu depremden 3 dakika sonra 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oluştu.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli iki depremden etkilenen Adana'da korkutan bir deprem daha meydana geldi.

SARSINTI ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

AFAD'ın son dakika geçtiği verilere göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

3 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA

Öte yandan bu depremin 3 dakika sonrasında ise aynı bölgede 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Adana'daki depremlere ilişkin AFAD'dan yapılan paylaşımlar şu şekilde;

Son Dakika: Adana'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Son Dakika: Adana'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Saimbeyli Deprem Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (1)

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O İNCİRLİK ÜSSÜ ORDAN GİTMEDİKÇE BİZE HUZUR YOK

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