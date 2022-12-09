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Son Dakika: 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar soruşturmasında takipsizlik veren savcı için inceleme başlatıldı

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Son dakika! Hiranur Vakfı'nın onursal başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken evlendirdiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmaya takipsizlik veren savcı hakkında, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından inceleme başlatıldı.

Hiranur Vakfı'nın onursal başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in kızının 6 yaşında evlendirildiği iddiası konuşulmaya devam ediyor. Olayda yeni gelişmeler yaşandı. Buna göre Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken evlendirdiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmaya takipsizlik veren savcı hakkında, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından inceleme başlatıldı.

BAKAN BOZDAĞ'DAN İZİN ALINDI

Konuyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın izin vermesinin ardından harekete geçildiği ve savcı hakkında inceleme başlatılmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.

Son Dakika: 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar soruşturmasında takipsizlik veren savcı için inceleme başlatıldı

NELER YAŞANMIŞTI?

Bugün 26 yaşında olan Gümüşel'in kızı H.K.G., Kasım 2020'de 6 yaşındayken babası tarafından 29 yaşında bir adamla evlendirildiği ve yıllarca cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak soruşturmayı inceleyen savcı, takipsizlik kararı vermişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Hakimler ve Savcılar Kurulu Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (1)

ERKAN :

meslekten ihraç edilmeli . 6 yaşında çocuğun hakkını savunamayacaksa kimi savunacak bu savcı

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