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İnşaat işçisi 5 kardeşin kavgası cinayet ile bitti

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İnşaatlarda çalışmak üzere bir Van'dan Bilecik'e gelen inşaat işçisi 5 kardeşin bıçaklı ve tornavidalı kavgasında ağır yaralanan Baran S. hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan diğer 4 kardeş, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çalışmak için Van'dan Bilecik'e gelen inşaat işçisi kardeşler Azat S., (28), Yunus S. (32), Abdulmelik S. (24), Fırat S., (19) ve Baran S. (30), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kardeşler arasındaki gerginlik, kavgaya dönüştü. Kardeşlerin bıçaklı ve tornavidalı kavgasında Baran S., ağır yaralandı.

OLAY YERİNDEKİ MÜDAHALE YETMEDİ

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Baran S., ambulansla Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Baran S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İnşaat işçisi 5 kardeşin kavgası cinayet ile bitti

4 KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince olay yerinde Baran S.'nin 4 kardeşi de gözaltına alındı. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan kardeşler, Azat S., Yunus S., Abdulmelik S. ve Fırat S., Bilecik Adliye Sarayı'na sevk edildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bilecik Fırat Van Güncel Haberler

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