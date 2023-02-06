Son Dakika: 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sebebiyle yedi gün boyunca milli yas ilan edildi

Kahramanmaraş, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da can kaybına ve ağır hasara yol açtı. Binin üzerinde insanın ölümüne sebep olan depremlerin ardından yedi gün boyunca milli yas ilan edildi.

"BAYRAĞIMIZ YARIYA ÇEKİLECEKTİR"

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." dedi.

İşte Erdoğan'ın yaptığı paylaşım;

NE OLDU?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 1651'e yükseldi. Sarsıntı nedeniyle 3 bin 471 bina yıkılırken, 11 bin 119 kişi de yaralandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Akar, TCG İskenderun gemisinin bu gece İskenderun Limanı'na yanaşarak yaralıları Mersin'deki hastanelere sevk edeceğini açıkladı.