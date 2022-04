KOCAELİ (İHA) - - Son binayı Bakan Murat Kurum yıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:

" Kocaeli'nin tamamında etap etap bu dönüşümü yürütüyor olacağız"

"Türkiye'de gerek sosyal konutlar ile, gerek kentsel dönüşüm konutları ile birlikte 3 milyon konutumuzun dönüşümünü sağladık"

"Çok yakın zamanda Körfez'deki dip çamuru temizliği sürecini, cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile Kocaeli'ye müjdeleyeceğiz"

KOCAELİ - Kocaeli'nin en büyük kent dönüşüm projelerinden Cedit Mahallesi'ndeki 500 binadan, sonuncusunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yıktı. Bakan Kurum, "Türkiye'de gerek sosyal konutlar ile, gerek kentsel dönüşüm konutları ile birlikte 3 milyon konutumuzun dönüşümünü sağladık. Bu dünyada eşi, benzeri görülmemiş bir rakam" dedi.

Cedit Mahallesi'nde yapılan kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde 499 binanın yıkımı gerçekleşti. Ayakta kalan son binanın yıkımı için ise tören düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve protokol üyeleri ile mahalle halkı eşlik etti. Törende konuşan Bakan Murat Kurum, "Vatandaşımıza verdiğimiz sözleri, bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk önce Gebze'de Millet Bahçemizi fidanlar ile buluşturduk. 393 bin metrekarelik Gebze Millet bahçesinin fidanlarını toprağa verdik. İnşallah bu yıl içinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız önemli bir millet bahçemiz olacak. 82 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefi ile Kocaeli'de de toplamda 12 millet bahçesi yapıyoruz. Hem iklim değişikliği ile mücadele hem de Kocaeli'nde yeşil alan miktarını arttıracak adımlarımızı atmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

17 Ağustos depremini hatırlatan Bakan Murat Kurum, "Bir taraftan da hala acılarını yaşadığımız 1999 depremi hafızalarımızda. Hayatını kaybeden tüm aatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. O günden bugüne baktığımızda tüm Türkiye'de gerek sosyal konutlar ile, gerek kentsel dönüşüm konutları ile birlikte 3 milyon konutumuzun dönüşümünü sağladık. Bu dünyada eşi, benzeri görülmemiş bir rakam. 82 ilimizde hem kentsel dönüşüm konutları, hem de sosyal konut projeleri yapmaya gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Barbaros Mahallesi'nin durumu

Tüpraş'ın hemen yanında bulunan ve risk taşıyan Barbaros Mahallesi'ni de ziyaret eden Bakan Kurum, mahalle halkı ile yaptıkları görüşmenin detaylarını paylaştı. Yangın sebebiyle mahallenin risk altında olduğu süreci yaşadıklarını ifade eden Kurum, "Bugün mahalleli ile bir araya geldik, taleplerini dinledik. Onlar için yapacağımız rezerv konutların alanını inceledik. Rezerv konutlarımızı Körfez, Derince bölgesinde yapacağız. Hem Kocaeli'ye, hem Derince'ye yakışacak, deprem riskini bertaraf edecek 534 konutun sürecini başlatıyoruz. Haziran ayında burada konutlarımızın temelini atmak suretiyle 1.5-2 yıl içinde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Cedit'te 500 riskli yapı olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "499 tanesi yıkıldı. Bu çerçevede Cedit'te, gerçekten önemli bir dönüşüm sürecini başlatıyoruz. 1105 bağımsız bölümden oluşan, bittiği zaman değer katacak projeyi 2023 yılında tamamlayacağız. Bu süreçte vatandaşların tamamına kira yardımı yapıyoruz. Kira yardımlarını gelen talepler üzerine 3+1 daireler için 1300 liraya çıkardık. Bu müjdeyi vatandaşlarımıza vermiş olalım. Kocaeli'nin tamamında etap etap bu dönüşümü yürütüyor olacağız. Burası bir yıkım için gözükse de, vatandaşların yeni hayatlarının ilk günü diyebileceğimiz bir tören. Yeni Cedit'in temellerini hep birlikte atıyoruz. En kısa zamanda konutları teslim ediyor olacağız" dedi.

Müsilaj sıkıntısı

Geçen sene yaşanan müsilaj sıkıntısı ile ilgili de konuşan Bakan Murat Kurum, "25 milyon insanı ilgilendiren çok önemli doğa koruma projesi başlattık. Marmara denizimizi özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Birimler, bilim insanları ile koordinasyon içerisinde, projeleri hayata geçirdik. Şu an her hangi bir müsilaj problemi yok. Bilim insanlarımıza göre kısa vadede karşılaşmayacağız. Hiç olmayacağı anlamına gelmiyor. Adımlarımızı kararlı bir şekilde atmak zorundayız. Hem acil, hem orta, hem de uzun vadede atılması gereken adımları belirledik. Tüm kirleticilerin tespitlerini yaptık. Gerek biyolojik tesislerin sayısının arttırılması, gerek membran teknolojisi ile yapılmış arıtma tesislerinin sayısının arttırılması için iş programı ortaya koyduk. Kıyısı olan tüm belediyeler imza attı. Belediyelerimizin daha hızlı adım atması için mecliste çok yakın zamanda düzenleme yapılacak. Burada her kurum üzerine düşen görevi yerine getirecek. İl il bu süreci takip ediyor, kirleticileri 24 saat izliyoruz. İzlemeye devam edeceğiz. Çok yakın zamanda körfezdeki dip çamuru temizliği sürecini cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile Kocaeli'ye müjdeleyeceğiz" dedi.

Denize hayvan dışkısı bırakan firmaya ceza

Geçtiğimiz hafta Gölcük Kavaklı sahilinde yaşanan ve denize 360 ton hayvan dışkısı bırakılmasıyla ilgili firmaya ceza kesildiğini ifade eden Bakan Murat Kurum, "Ekiplerimiz inceleme yaptılar, bu atıkların Lütfiye köyünden gelen Beyoğlu deresinden sahil şeridine taşındığını gördüler. Lütfiye köyünde hayvan işletmesine bağlı kirlilikten kaynaklı dereye, dereyle birlikte sahile ulaştığı tespitlerimiz var. Firmaya 367 bin lira idari ceza uygulandı. Denetimler valilik koordinesinde devam ediyor. Gerekirse kapatma cezası dahi uygulanacak" diye konuştu.