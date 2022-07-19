Somalı madencilerin 400 yakınından Anayasa Mahkemesi'ne tazminat başvurusu

MANİSA'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te gerçekleşen maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçinin yakını 400 kişi, 8 Nisan 2022'de kesinleşen dava nedeniyle, 'Makul sürede yargılanma' haklarının ihlal edildiğini belirterek, Anayasa Mahkemesi'ne tazminat başvurusunda bulundu. Avukat Ahmet Serdar Güneş, "Müvekkillerimizin hakkının ihlal edildiğini düşünüyoruz" dedi.

Soma'da, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen kömür ocağı kazasında, 301 madenci hayatını kaybetti, 162 madenci de yaralandı. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, genel müdür Ramazan Doğru ile işletme müdürü Akın Çelik'in de aralarında olduğu 8 kişi tutuklandı. Sonraki süreçte 3 sanık tahliye edildi. Yargılamaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, genel müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, işletme müdürü Akın Çelik ile maden mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay, maden mühendisi, işletme müdür yardımcısı İsmail Adalı 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklardan emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik'e 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık 10 yıl 10'ar ay, yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın 8 yıl 4'er ay, Murat Bodur 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Şirketin patronu Alp Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 37 sanık ise beraat etti.