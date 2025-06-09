Somali İslam İşleri Bakanı Robow, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Ziyaret Etti

Somali İslam İşleri ve Vakıflar Bakanı Mukhtar Robow, Mekke'de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a ziyarette bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mekke'de, Somali İslam İşleri ve Vakıflar Bakanı Robow ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Din Hizmetleri Ataşelik binasında gerçekleşen görüşmede Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ziyaretlerinden dolayı Robow'a teşekkür ederek, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Türkiye ve Somali arasındaki ilişkilerin önemine değinen Başkan Erbaş, "Somali'nin bizim çok yakın çalıştığımız, devlet olarak neredeyse bütün kurumlar olarak işbirliği yaptığımız, çok değer verdiğimiz bir İslam ülkesi. O açıdan sizin bu ziyaretiniz, burada bulunmanız bizim için çok değerli." dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak hem Türkiye'ye gelen Somalili öğrencilere hem de Somali'deki öğrencilere eğitim noktasında destek sunduklarını dile getiren Başkan Erbaş, ayrıca Kurban Bayramı münasebetiyle de vekaletle kurban yoluyla binlerce hisse kurbanın Somali'ye ulaştırıldığını belirtti.

Başkan Erbaş, Somali'yle farklı alanlarda çok yakın işbirliklerinin olduğunu ve bu ziyareti çok değerli bulduğunu söyledi.

Türkiye ile güçlü ilişkilere sahip olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Robow ise Somali hükümetinde Türkiye mezunu olup Türkçe konuşan çok sayıda üst düzey idarecinin olduğu bilgisini paylaştı.

Somali'deki bütün camilerde Türkiye'den gönderilen Kur'an-ı Kerim'lerin olduğunu ifade eden Robow, "Türkiye Cumhuriyeti devletine Somali devletine ve halkına yaptığı koşulsuz ve sınırsız yardımlardan dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Riyad Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Ramazan Muslu, Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da ziyarette yer aldı.