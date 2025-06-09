Somali İslam İşleri Bakanı Robow, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Ziyaret Etti

Somali İslam İşleri Bakanı Robow, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somali İslam İşleri ve Vakıflar Bakanı Mukhtar Robow, Mekke'de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile bir araya gelerek Türkiye-Somali ilişkilerinin önemini vurguladı ve Kurban Bayramı'nı kutladı.

Somali İslam İşleri ve Vakıflar Bakanı Mukhtar Robow, Mekke'de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a ziyarette bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mekke'de, Somali İslam İşleri ve Vakıflar Bakanı Robow ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Din Hizmetleri Ataşelik binasında gerçekleşen görüşmede Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ziyaretlerinden dolayı Robow'a teşekkür ederek, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Türkiye ve Somali arasındaki ilişkilerin önemine değinen Başkan Erbaş, "Somali'nin bizim çok yakın çalıştığımız, devlet olarak neredeyse bütün kurumlar olarak işbirliği yaptığımız, çok değer verdiğimiz bir İslam ülkesi. O açıdan sizin bu ziyaretiniz, burada bulunmanız bizim için çok değerli." dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak hem Türkiye'ye gelen Somalili öğrencilere hem de Somali'deki öğrencilere eğitim noktasında destek sunduklarını dile getiren Başkan Erbaş, ayrıca Kurban Bayramı münasebetiyle de vekaletle kurban yoluyla binlerce hisse kurbanın Somali'ye ulaştırıldığını belirtti.

Başkan Erbaş, Somali'yle farklı alanlarda çok yakın işbirliklerinin olduğunu ve bu ziyareti çok değerli bulduğunu söyledi.

Türkiye ile güçlü ilişkilere sahip olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Robow ise Somali hükümetinde Türkiye mezunu olup Türkçe konuşan çok sayıda üst düzey idarecinin olduğu bilgisini paylaştı.

Somali'deki bütün camilerde Türkiye'den gönderilen Kur'an-ı Kerim'lerin olduğunu ifade eden Robow, "Türkiye Cumhuriyeti devletine Somali devletine ve halkına yaptığı koşulsuz ve sınırsız yardımlardan dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Riyad Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Ramazan Muslu, Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da ziyarette yer aldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
ABD'de 20 kişiyi taşıyan uçak yere çakıldı

ABD'de bir uçak kazası daha! Çok sayıda yaralı var
UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz

Galatasaraylı yıldız penaltı kaçırdı! Uluslar Ligi'nde şampiyon belli
Gazze'ye yardım götüren gemiye İsrail'den ambargo! İnterneti kararttılar

Gazze'ye yardım götüren gemi için İsrail'den yeni hamle
Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgası ile başlayan husumet eve baskınla son buldu
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Inter'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Inter'de beklenen ayrılık gerçekleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın

İsrail'in tehdit ettiği gemideki Brezilyalı isimden tüm dünyaya çağrı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem'in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'i kim öldürdü? Son görüntüleri ortaya çıktı
Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı'nın acı günü

Azerbaycan'dan gelen haberle yıkıldılar! Ünlü çift büyük acı yaşıyor
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Bodrum'da aşka geldi

Ünlü çift Bodrum'da romantik anlar yaşadı!
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
Ustaların bayram yeni mesaisi! Günlük 4 bin lira kazanıyorlar

Ustaların bayram yeni mesaisi! Günlük 4 bin lira kazanıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.