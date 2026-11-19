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Somali hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkenin iç işlerine müdahale ettiği gerekçesiyle BAE'nin Mogadişu Büyükelçisinin 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Somali Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Hamza Abdi Barre başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, BAE'nin Somali'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve güvenliğine yönelik müdahalede bulunduğu belirtildi.

Toplantıda, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, konuya ilişkin Bakanlar Kurulunu bilgilendirdi.

Bakanlar Kurulu, Somali'nin BAE Büyükelçisinin istişarelerde bulunmak üzere geri çağrılması ve BAE'nin Mogadişu Büyükelçisine 72 saat içinde ülkesine dönmesinin bildirilmesi talimatı verdi.

Toplantıda ayrıca ülkenin güvenlik durumu, askeri operasyonlar ve sosyal konular değerlendirildi.

Somali ile BAE arasındaki diplomatik gerilim

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ulusa sesleniş konuşmasında, BAE'yi Somali'nin egemenliğini ve ulusal birliğini zayıflatmaya yönelik faaliyetlerde bulunmakla suçlamıştı.

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı da yaptığı açıklamada, BAE'nin ülkenin iç işlerine müdahalesinden ciddi endişe duyulduğunu belirterek, Abu Dabi yönetimine Somali ile ilişkilerini yalnızca federal hükümet üzerinden yürütmesi çağrısında bulunmuştu.

Bakanlık, Somali'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini korumak için uluslararası hukuka uygun gerekli bütün tedbirlerin alınacağını bildirmişti.

Kaynak: AA