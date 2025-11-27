Somali'de Eş-Şebab Hücresi Operasyonla Çökertildi

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (NISA), başkent Mogadişu'da faaliyet gösteren bir Eş-Şebab terör örgütü hücresinin, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

NISA'dan yapılan yazılı açıklamada, Mogadişu ve çevresinde faaliyet gösterdiği belirlenen 11 kişilik Eş-Şebab terör örgütü hücresine operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda yakalanan kişilerin terör eylemleri planlamak, casusluk faaliyetleri yürütmek ve Mogadişu ile Aşağı ve Orta Şabel bölgelerinde gizli yapılanma oluşturmakla suçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin örgüt tarafından çeşitli terör saldırıları gerçekleştirmek üzere özel olarak hazırlandığı, bazı zanlıların ise eylem sırasında suçüstü yakalandığı ifade edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan kişilerin, gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için ilgili kurumlara teslim edileceği kaydedildi.

Eş-Şebab, 2006 yılında Somali'de ortaya çıkan ve El Kaide'ye bağlılık bildiren bir terör örgütü olarak biliniyor. Somali ordusu, son dönemlerde başkent çevresi ve ülkenin orta bölgelerinde örgüte yönelik operasyonlarını sürdürüyor.