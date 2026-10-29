Somali'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Somali'nin başkenti Mogadişu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Ferhat Alkan, Somali Federal Parlamentosu Senato Başkanı Abdi Haşi Abdullahi, Somalili yetkililer, diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Alkan, Cumhuriyet Bayramı'nın önemini vurgulayarak, Türkiye ile Somali arasındaki köklü dostluk ve işbirliği ilişkilerini de ele aldı.

Alkan, " Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde sizleri ağırlamaktan büyük onur duyuyorum. Bu tarihi günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarını derin saygı ve minnetle anıyoruz. Cesaretleri ve fedakarlıklarıyla bu günü mümkün kılan aziz şehitlerimizin hatırasını saygıyla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki tarihi bağlara işaret eden Alkan, Türkiye'nin Somali ile dayanışmasına ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine verdiği önemin altını çizdi.

Somali Federal Parlamentosu Senato Başkanı Abdullahi de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutlayarak Türk hükümetine ve halkına tebriklerini iletti.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinin davetinden dolayı teşekkür eden Abdullahi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin bağımsızlığındaki tarihi rolünü vurguladı.

Somali ile Türkiye arasındaki ilişkilerin Osmanlı dönemine kadar uzandığını belirten Abdullahi, iki ülkenin güçlü tarihi bağlara sahip olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de Somali'ye gerçekleştirdiği ziyarete değinen Abdullahi, o dönemde Somali'nin ciddi güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu hatırlattı.

Abdullahi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin önemine işaret ederek, "Somali'ye gidilemeyeceği, güvenli olmadığı söylenmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyet ve ailesiyle ülkemize geldi." dedi.

Türkiye'nin Somali'ye sağladığı desteğe teşekkür eden Abdullahi, "Türk hükümetinin ve Türk halkının Somali'ye verdiği desteği büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

Abdullahi, Türkiye'nin Somali'de barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik desteğinin sürmesini temenni ederek, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlenmesini istediklerini söyledi.

Türkiye, 2011'den bu yana Somali'de insani yardım, sağlık, eğitim, altyapı ve güvenlik alanlarında çeşitli projeler yürütürken iki ülke, 2024'te imzalanan savunma ve ekonomik işbirliği anlaşmasıyla ilişkilerini daha da geliştirdi.

Kaynak: AA