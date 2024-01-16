Somali Cumhurbaşkanının oğluna 27 bin 300 lira para cezası

FATİH'te motokuryeye çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, "Taksirle ölüme neden olmak"tan 2 yıl 6 hapis cezası verildi. Hapis cezası adli para cezasına çevrildi. Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı, 6 ay süreyle ehliyetinin geri alınmasına karar verildi. Göçer'in babası Metin Göçer'in avukatı karara itiraz edeceklerini belirtirken, Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki, "Bir motokuryenin canı, karşı taraf yüzde 75 kusurluyken 27 bin TL olamaz" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mohammed Hassan Sheikh Mohamud gelmezken avukatları katıldı. Soruşturma aşamasında şikayetini geri alan Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer ve avukatı Iyaz Çimen de duruşmaya katılmadı. Ölen Yunus Emre Göçer'in babası Metin Göçer'in avukatı ise duruşmaya "şikayetçi" sıfatıyla katıldı. Duruşmayı, Göçer'in motokurye arkadaşları takip etti.

EŞİ FERAGAT DİLEKÇESİ SUNDU

Hakim, sanığın celse arasında mevcutlu olarak getirilerek savunmasının alındığını belirtti. Şikayetçi Öznur Göçer'in avukatı Iyaz Çimen'in 27 Aralık tarihli dilekçesiyle dava ve şikayet haklarından feragat ettiği de tutanağa geçti.

BABA AVUKAT ARACILIĞIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU

Baba Metin Göçer'in avukatı Tuğba Aydın, müvekkilinin Yunus Emre Göçer'in babası olduğunu belirterek davaya katılma taleplerinin olduğunu, şikayetçi olduklarını ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi. Avukat Aydın, araştırılmasını istedikleri bir husus olup olmadığı sorusuna "Yoktur, dosya tamamlanmıştır" diye cevap verdi. Sanık avukatları da araştırılmasını istedikleri husus olmadığını belirttiler.

SAVCI SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporlarına göre sanığın asli kusurlu olduğu, ölen Yunus Emre Göçer'in ise tali kusurlu olduğunu belirterek sanığın "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

SANIK AVUKATI: "YARALARI SARMAK İÇİN GAYRET GÖSTERİLMİŞTİR"

Mütalaa üzerine söz verilen sanık Mohamud'un avukatı Şeyda Yıldırım, "Sonuçları itibariyle çok üzücü olan bu olay bir kazadan ibarettir. Müvekkil tarafından olay sonrasında mümkün olduğunca müşteki tarafın acıları paylaşılmaya çalışılmış, yaraları sarmak için elinden gelen gayret gösterilmiştir. Biz bu hususta başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bundan sonrasını mahkemenin takdirine bırakıyoruz, lehe hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.

PİŞMANLIĞI DİKKATE ALINARAK HAPİS CEZASI PARAYA ÇEVRİLDİ

Mahkeme, kısa bir aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme, sanığın sabit olan "Taksirle ölüme neden olma" suçundan önce 3 yıl hapis cezasına, sanığın sosyal geçmişi, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın geleceği üzerindeki etkisi dikkate alınarak ceza 2 yıl 6 ay hapis cezasına indirildi. Sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlık ve suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak hapis cezasını 27 bin 300 lira adli para cezasına çevirdi. Bu paranın 10 eşit taksitte ödenmesine karar veren mahkeme, Ankara Emniyet Müdürlüğünce verilen sürücü belgesinin 6 ay süreyle geri alınmasına hükmetti. Mahkeme, adli emanette olan Yunus Emre Göçer'e ait siyah renkli kaskın ise karar kesinleşince mirasçılara teslimine karar verdi. Karara istinaf yolunun açık olduğu da belirtildi.

"İTİRAZ EDECEĞİZ"

Yunus Emre Göçer'in babası Metin Göçer'in avukatı Tuğba Aydın karara itiraz edecekleri söyledi. Göçer'in kurye arkadaşlarından Mesut Çeki, İstanbul Adliyesi önündeki meydanda basın açıklaması yaptı.

"BİR MOTOKURYENİN CANI KARŞI TARAF YÜZDE 75 KUSURLUYKEN 27 BİN TL OLAMAZ"

Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki, "Uzun zamandır bu mahkemeyi bekliyorduk. Süreci bütün basın biliyor, şaşkınlıkla izledik. Çünkü savcılık mütalaasında yüzde 75 kusuru karşı tarafa verdi, şoföre Somali Cumhurbaşkanın oğluna verdi. Asli kusurlu dedi. Yunus Emre için de ayna kontrolünde gerekli özeni göstermediği için bilirkişi raporuna istinaden yüzde 25 tali kusur dedi. Karar çıktı. Ama karar çıkmadan önce şöyle bir durum oldu. Yunus Emre Göçer'in babasının vekili şikayetçi olduğunu söyledi. Aileden biri ceza almasını istedi. ve karar 3 yıl hapis cezası taksirle adam öldürme ve bu çeşitli indirimlerle 2 yıl 6 aya indirildi. Ama şunu biliyorum. Bir moto kuryenin canı karşı taraf yüzde 75 kusurluyken 27 bin TL olamaz" dedi.

Geçen sene 68 motokuryenin trafik kazasında öldüğünü belirten Çeki, "Yani bir kişi benim ölümümden yüzde 75 sorumlu olacak, ama 27 bin lira kurtulacak. Bir gün bile hapse girmeyecek" diye konuştu.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde Yunus Emre Göçer'in sevk ve idaresindeki 16 AFL 804 plakalı sayılı araca sanık Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un sevk idaresindeki 06 CD 4581 plaka sayılı aracıyla çarpması sonucu Göçer'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve bir hafta sonra 6 Aralık'ta vefat ettiği belirtildi. Mohamud'un ifadesinde olayda kusuru olmadığını ve olayın motosiklet sürücüsünün dönüşü olmayan yolda dönmeye çalışmasından dolayı meydana geldiğini söylediği, sanıkta alkol çıkmadığı, kazada ölen Göçer'in kanında da alkol ve uyuşturucu maddeye rastlanmadığı ifade edildi. Kaza tespit tutanağında kazanın oluşumunda Yunus Emre Göçer'in 2918 sayılı kanuna göre şerit değiştirme maddesini ihlal ettiği anlatılan iddianamede, 7 Aralık'ta alınan bilirkişi raporunda Göçer'in kusurunun olmadığı, sanığın ise asli kusurlu olduğu kaydedildi. Bilirkişi raporu ve ve kaza tespit tutanağındaki çelişkinin giderilmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildiği, ATK Trafik ihtisas Dairesi'nin 15 Aralık tarihli raporunda ise sanığın asli kusurlu, Göçer'in ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Dosyaya eklenen görüntüler üzerine yeniden rapor istenmesi üzerine hazırlanan 19 Aralık tarihli ATK Trafik ihtisas Dairesi raporunda ise sanığın asli kusurlu, Göçer'in ise tali kusurlu olduğunun bildirildiği anlatıldı. Müşteki Öznur Göçer'in 13-15 Aralık'ta alınan ifadesinde şikayetçi olduğu, 20 Aralık'taki ifadesinde ise "Bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan ettiği iddianamede yer aldı. Mohamud hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istendi.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI TAZİYELERİNİ İLETMİŞTİ

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, 18 Aralık'ta Göçer ailesinin avukatı Iyaz Çimen'in ofisini ziyaret etmişti. Somalili Bakan aracılığıyla telefon açan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ise taziyelerini iletmişti.

DURUŞMADAN 4 GÜN ÖNCE ADLİYEYE GETİRİLDİ İFADE VERDİ

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, duruşmadan 4 gün önce 12 Ocak'ta Türkiye'ye gelmesi üzerine mevcutlu olarak mahkemeye getirilmişti. İfadesi alınan Mohamud, "Olay tarihinde 06 CD 4581 plakalı aracı ben kullanıyordum, Avrasya tünelinden çıktım, yaklaşık 5-10 dakika kadar aracı kullandım, önümde hızlı giden bir motosiklet vardıbu motosiklet bir anda durdu ve sağ tarafa doğru döndü, ben frene basmama rağmen çarpmayı engelleyemedim, bu sırada yaklaşık 55 km hız ile ilerliyordum, öndeki motosikletin gittiğini görmüştüm, ancak motosiklet bir anda durup döndüğü için bende bu durumu beklemediğimden çarpmayı engelleyemedim" dedi. Sanık Mohamud, "Motosiklet sürücüsünün başında kaskı yoktu" dedi. Hakimin usül gereği, hakkında hükmün açıklanmasının bırakılması uygulanabileceğini kabul edip etmediğini sorunca sanık uygulanmasını talep etti. İfadesinin ardından sanık hakkındaki yakalama kararı geri alındı, yurt dışı yasağı kaldırıldı ve duruşmalardan vareste tutulmasına karar verildi.