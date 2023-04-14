Soma Maden Katliamı ve 10 Ekim Katliamında Oğullarını Kaybeden Anneler, Milletvekili Adayı Oldu.

Soma ve 10 Ekim katliamlarında oğullarını yitiren iki anne; Gülsüm Çolak ve Zöhre Tedik, Yeşil Sol Parti listesinden Emek Partisi’nin milletvekili adayları oldu. Anneler, adalet mücadelelerini Meclis’te sürdüreceklerini söyledi. Zöhre Tedik, “Bizim gibi çocukları öldürülen analar, bu kürsüden çocuklarının katillerinin hesabını soracak” dedi.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN - Kamera: AZİZ METİN TURAN

Soma ve 10 Ekim katliamlarında oğullarını yitiren iki anne; Gülsüm Çolak ve Zöhre Tedik, Yeşil Sol Parti listesinden Emek Partisi'nin milletvekili adayları oldu. Anneler, adalet mücadelelerini Meclis'te sürdüreceklerini söyledi. Zöhre Tedik, "Bizim gibi çocukları öldürülen analar, bu kürsüden çocuklarının katillerinin hesabını soracak" dedi.

Soma katliamında oğlu Uğur Çolak'ı yitiren anne Gülsüm Çolak ve 10 Ekim katliamında oğlu Korkmaz Tedik'i yitiren anne Zöhre Tedik, Yeşil Sol Parti listesinden Emek Partisi'nden milletvekili adayı oldu. İki anne de milletvekili seçilmesi halinde hem oğulları, hem de Türkiye'deki bütün yurttaşlar için adalet mücadelesi vereceklerini açıkladı.

Antalya'dan milletvekili adayı olan Tedik, Çolak'a sarılarak, "Bizim gibi çocukları öldürülen analar, bu kürsüden çocukların katillerinin hesabını soracak. Omuz omuza vereceğiz, aynı koltuklarda oturacağız ve İçişleri Bakanı'ndan da, Başbakan'ından da, o günün katillerinden hesap soracağız… İkimiz de oğlumuzun katilinin hesabını soracağız" dedi.

"BU CESARETİ BEN BİZDE GÖRÜYORUM"

Tedik, Türkiye'deki yurttaşların sorununun yanında ülkedeki adalet sorununu da Meclis kürsüsünde dillendireceklerini aktararak, oğlunun öldüğü 10 Ekim katliamında ihmali olanlardan da "hesap soracağını" söyledi. Tedik, şunları söyledi:

"Meclis, bugüne kadar adaletin hiç tartışılmadığı bir yerdi, bir kürsüydü. Ama inanıyorum, Emek ve Özgürlük İttifakı, Emek Partisi milletvekilleri orada adaleti savunacaklar, gündeme getirecekler. Onun hesabını sorana kadar da mücadele edecekler. İnanıyorum buna. Hiçbir zaman hiçbir kimse benim oğlumun, 103 insanın, Soma'nın katilini sormadı. Cesaret edemedi. Bu cesareti bugün ben bizde görüyorum. Kadınlarda görüyorum. Gençlerde görüyorum. İşçilerde, emekçilerde görüyorum."

Tedik, AKP'li bakanlarla Meclis'te olabileceklerinin anımsatılması üzerine; "Gördüğüm yerde, iki elimiz yakanızda olacak diyeceğim. Biz, siz yargılanana kadar bu kürsüde de olsanız, biz sizi yargılayacağız diyeceğim. O sıralarda onun hesabını da soracağım" dedi.

"PARAYI DEĞİL, İNSANLARI SEVMESİNİ ÖĞRETECEĞİZ"

Çolak ise şunları söyledi:

"Bir daha böyle işçi katliamları olmasın, ölümle kanla beslenen düzene son vermek için Meclis'te, gençlerimizin haklarını savunmak için 'varım' dedim. Yüzlerine tükürmek isterim. Artık insanları öldürerek siyaset yapmasınlar. Kardeşçe yaşamaları için mücadele edeceğiz. ve bunları onlara; söyleye söyleye, anlata anlata… Bilmiyorum duyarlar mı? Parayı değil de insanları sevmesini öğreteceğiz… Adalet yerini bulmadı. Ne müfettişler yargılandı, ne o zamanın bakanları yargılandı, hiçbir şekilde bizi tatmin etmedi. Sekiz kişi tutukladılar, temizleye temizleye beş tane tutuklu bıraktılar. Onları da pandemi sürecinde çıkardılar…"