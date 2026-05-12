TMMOB'dan Soma Maden Faciası Anması: Soma'nın Acısını Unutmadık, Unutturmayacağız

TMMOB, Soma Faciası'nın 12. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda işçi sağlığı ve güvenliğinin önemine vurgu yaparak iktidara, işçilerin güvenli koşullarda çalışmasını sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Soma Faciası'nın 12. yılı dolayısıyla paylaşılan mesajda, "İktidara çağrımız; iş yaşamında sermaye sahiplerinin taleplerini değil can kayıplarını önlemeyi esas alan politikaların hayata geçirilmesi, işçilerin sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışmasını sağlayacak, madencilikte bilim, teknik ve mühendislik ilkelerine uygun çalışma ortamlarının oluşturulmasıdır. Hayatını kaybeden maden emekçilerini bir kez daha saygıyla anıyoruz. Soma'nın acısını unutmadık, unutturmayacağız!" ifadesini kullandı.

TMMOB, Soma Faciası'nın 12. yılında 301 madenci için anma mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Ruhsatı TKİ'ye ait olan ve Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen Eynez/Karanlıkdere yeraltı kömür ocağında, tam 12 yıl önce 13 Mayıs 2014 saat 15.30 sıralarında meydana gelen iş cinayetinde aralarında 5 maden mühendisinin de bulunduğu 301 maden emekçisi hayatını kaybetmiştir. Facianın 12. yılında acımız halen soğumamıştır ve sorumlular hak ettiği cezayı alana kadar da soğumayacaktır. Faciada hayatını kaybeden maden emekçilerini bir kez daha saygıyla anıyoruz. Anıları mücadelemizde yaşamaya devam edecektir."

Ülkemiz çalışma yaşamında düşük ücret ve uzun çalışma saatleri uygulanmakta, izin ve ara dinlenme süreleri çoğu zaman kullandırılmamaktadır. Bunun yanı sıra üretim baskısı ve zorlaması, denetimlerin yeterince yapılmaması, yasal mevzuatın uygulanmaması, yasalara uyulmamasının cezasız bırakılması, çalışanların örgütlenmesinin engellenmesi, özelleştirme, taşeronlaştırma, kuralsızlaştırma ve esnekleştirmenin giderek yaygınlaştığına tanıklık etmekteyiz. İşçi Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin işverenler tarafından bir maliyet unsuru olarak görüldüğünü de gözlemlemekteyiz. Maliyetlerin olabildiğince düşürülmesini, karın en üst seviyeye çıkarılmasını, İşçi Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin alınmamasını teşvik eden bu düzen, ucuz emek sömürüsüne dayalı bir rejim yaratmaktadır.

Siyasal iktidar tarafından uygulanan bu emek rejiminde üretim alanları, Soma örneğinde olduğu gibi taşeronlaştırma yoluyla piyasaya açılmıştır. Diğer taraftan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'yla oluşturulan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi aracılığıyla İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği hizmetleri de piyasalaştırılmıştır. Tüm bu uygulamalar göz önüne alındığında, iktidar tarafından uygulanan emek rejiminin sermaye çevrelerine servet birikimi sağlarken, işçi ve emekçiler açısından sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları yaratmadığı açıkça görülmektedir.

Odamız, Soma iş cinayeti sürecinde olduğu gibi bugün de iş cinayetlerinin bir daha yaşanmaması için tüm kamuoyunu duyarlılığa çağırmaktadır. O tarihlerde Odamız tarafından, Soma iş cinayetinin bir milat olması gerektiği ve benzer faciaların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin acilen alınması gerektiği her fırsatta kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ancak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin verilerine göre ülkemizde her yıl yaklaşık 7 Soma faciası yaşanmaktadır. O günden bugüne nice çalışmalar yürütüldü, nice yönetmelik değişiklikleri yapıldı ve birçok rapor hazırlandı ama tüm bunlar halen işçilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmasını maalesef sağlayamamıştır.

İktidara çağrımız; iş yaşamında sermaye sahiplerinin taleplerini değil can kayıplarını önlemeyi esas alan politikaların hayata geçirilmesi, işçilerin sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışmasını sağlayacak, madencilikte bilim, teknik ve mühendislik ilkelerine uygun çalışma ortamlarının oluşturulmasıdır. 13 Mayıs 2014 tarihi bir milat haline getirilememiş olsa da, 12 yılın ardından yetkilileri madenlerde yaşanan iş cinayetlerini, iş kazalarını ve faciaları önlemek adına gerekli adımları atmaya çağırıyoruz. Hayatını kaybeden maden emekçilerini bir kez daha saygıyla anıyoruz. Soma'nın acısını unutmadık, unutturmayacağız!"

Kaynak: ANKA
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZeynep Sezen:

atatürk döneminin bilim ve teknik ilkeleri temel alınsa böyle facialar yaşanmazdı. laik ve seküler bir yönetim halkın güvenini ve çalışma koşullarını öncelikli tutardı. soma'nın acısı hep yaşayacak.

Haber YorumlarıLevent Güleç:

Vay canına, Soma'dan 12 sene sonra hala aynı lafları diyoruz değil mi? Neyse işte geçmiş olsun diyelim, şimdi çok güvenlik var diye konuşuyolar ama aslında hiçbir şey değişmemiş. 301 kardeşimiz gitti, 301 tane daha gitmesi muhtemel. İş cinayetleri hiç durmuyor, sadece biz her yıl anıyoruz...

Haber YorumlarıAylin Sevil Bölükbaşı:

Avrupada böyle bir olay olsa çoktan sorumlular yargılanıp ceza almış olurdu! 12 yıl geçti hala adalet yok, hala aynı şartlarda işçiler ölüyor! Ülkenin durumu gerçekten çok kötü, bu trajediyi unutamıyoruz!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

