SOLOTÜRK Kayseri'de gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle düzenlenen 7. Bilim Şenliği etkinlikleri kapsamında kentte gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan SOLOTÜRK, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı akrobasi hareketleri kentin birçok noktasından görüldü.

Millet Bahçesi'ni dolduranların yanı sıra bazı vatandaşlar da gösteriyi evlerinin çatıları, pencereleri ve çevredeki tepelerden izledi.