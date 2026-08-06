Solomon Adaları Başbakanı Wale: Tek Çin ilkesine bağlılığımızı yineliyoruz

SİDNEY, 6 Ağustos (Xinhua) -- Solomon Adaları Başbakanı Matthew Wale, tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı kalacaklarını yineleyerek, bunun Çin ile ilişkilerinin temelini oluşturduğunu söyledi.

Wale çarşamba günü parlamentoda yaptığı konuşmada, "Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz, kalkınmamız açısından önemli. Hükümet olarak, ikili ilişkilerimizin temelini oluşturan tek Çin ilkesine bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz" dedi.

Başbakanlık Ofisi'nden yayımlanan açıklamaya göre Wale, hükümetin dış politikasının tutarlılık, karşılıklı saygı ve Solomon Adaları halkına somut faydalar sağlamaya dayandığını ifade etti.

Wale, uluslararası ilişkilerde ilkeli ve tutarlı tutumlarını sürdürürken, tüm ortaklarıyla yapıcı ilişkiler yürütmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua