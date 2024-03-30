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Solingen'de Yangında Hayatını Kaybeden Türk Kökenli Bulgaristan Vatandaşları İçin Yürüyüş ve Anma Programı Düzenlendi

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Almanya'nın Solingen kentinde 4 katlı binada kundaklama sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı aileden 4 kişi için yürüyüş ve anma programı düzenlendi.

Solingen'in Neumarkt meydanından başlayan yürüyüş, Höhscheid semtinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı binanın önünde sona erdi.

Yangında yaşamını yitirenlerin fotoğrafları ile Türk ve Bulgar bayrakları taşıyan göstericiler, "adalet" sloganları attı.

Yürüyüşün ardından kundaklanan binanın önünde düzenlenen anma töreninde Kuran-ı Kerim okunup dua edildi.

Törene, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Bulgaristan'dan gelen Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Başkan Yardımcısı ve Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili İlhan Küçük, HÖH Partisi Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Halil Letifov, Bulgaristan Başmüftülüğü Genel Sekreteri Celal Faik, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Muharrem Kuzey, Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach ile yangında yaşamını yitirenlerin yakınları ile çevre sakinleri katıldı.

Başkonsolos İzbul, burada yaptığı konuşmada, ölenlerin soydaşları olması, yaralananların arasında da Türk vatandaşlarının bulunması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilk günden beri gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Savcılık tarafından söz konusu yangının kundaklama sonucu çıktığının açıklandığını hatırlatan İzbul, "Solingen'de 31 yıl önce meydana gelen ve Genç ailesinin 5 ferdini yitirdiği olayla bu yangının aynı şehirde meydana gelmesi ve Avrupa'da yabancı düşmanlığı ile İslamofobinin maalesef giderek artmakta oluşu sürecin hassasiyet ve önemini daha da arttırmaktadır. Ortak geleceğimiz için bu menfur akımlarla, her türlü ayrımcılıkla her platformda güçlü bir şekilde mücadele edilmesi çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Başkonsolos İzbul, bu olaydaki fail ya da faillerin bir an önce tespit edilip, işlenen suçun arka planının her yönüyle aydınlatılmasını istedi.

AP Milletvekili İlhan Küçük ise "Sizin acınız bizim acımız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle acılar yaşanmasın. Terörizm ve ırkçılık her yerde yer alıyor. Biz buraya barış için geldik, kin ve nefret için gelmedik. Biz barışa güveniyoruz, birlik ve beraberliğe inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

DİTİB Genel Başkanı Kuzey, olayda yaşamını yitirenlerin yakınları için bunun çok büyük bir travma olduğunu belirterek, bu tür olayların tekrarlanmamasını diledi.

Solingen Belediye Başkanı Kurzbach ise olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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