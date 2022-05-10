Sol Partili Güzel Hakkında 12 Eylül'de İdam Edilenlerin Fotoğrafını Paylaştığı İçin Açılan Dava Başladı

ANKARA (ANKA) - SOL Parti Keçiören İlçe Başkanı Murat Güzel hakkında 12 Eylül'de idam edilen Mustafa Özenç ve İlyas Has ile Türkiye'de idam edilen son kişi olan Hıdır Aslan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "zincirleme örgüt propagandası" yaptığı suçlamasıyla Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Dava 27 Mayıs'a ertelendi.

SOL Parti Keçiören İlçe Başkanı Murat Güzel hakkında Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması, bugün görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, SOL Parti Keçiören İlçe Başkanı Murat Güzel hakkında, 12 Eylül'de idam edilen devrimciler Mustafa Özenç, İlyas Has ile Türkiye'de idam edilen son kişi Hıdır Aslan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı için "zincirleme örgüt propagandası" suçlamasıyla dava açılmıştı. Güzel'in 1 yıl 3 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapsi istenmişti.

Güzel duruşmadaki savunmasında, iddianameye konu olan söz konusu fotoğrafların partinin resmi hesaplarından paylaşıldığını, kendisinin de twitter hesabından bu paylaşımları retweet ettiğini söyledi.

Mahkeme Başkanı, Güzel'e "Örgüt propagandası yapmak gibi bir kastınız yoktur zaten, değil mi?" diye sordu. Örgüt propagandası yapmadığını belirten Güzel, THKP-C ve Devrimci Yol gibi örgütlerin yıllardır var olmadığını ve bağlantısının da olmayacağını kaydetti. Güzel, iddianamenin başında "çatı örgüt" olarak lanse edilen Devrimci Komünarlar Partisi hakkında da bilgi sahibi olmadığını dile getirdi.

Güzel'in savunmanın ardından avukatı Gizem Özdem, iddianamede suç örgütü olarak gösterilen Devrimci Yol'un 1970'lerde kurulduğunu ve artık faal olmadığına dikkat çekti. Özdem, Güzel'in Devrimci Yol üyesi olmasının ve bu noktada üzerine atılı suçları işlemesinin de mümkün olmayacağını söyledi.

İddianamenin siyasi partilerin faaliyetlerini engellemek üzere hazırlandığını ifade eden Özdem, "Müvekkilimin paylaşımları yasal siyasi partisinin görüşlerini ve fikirleri yaymak üzerinedir, kendisi bununla görevlidir. Üzerine atılı suçların hiçbir manevi ve maddi karşılığı bulunmamaktadır" diyerek, beraat talep etti.

Avukat Özdem, AİHM ve Anayasa Mahkemesi'yle (AYM) birlikte davanın görüldüğü 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin daha önce ifade özgürlüğü kapsamında verdiği beraat kararlarını heyete anımsattı.

Mahkeme heyeti ara kararında davayı 27 Mayıs'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade veren Güzel'e, 12 Eylül'de idam edilen Mustafa Özenç, İlyas Has ile Türkiye'de idam edilen son kişi olan Hıdır Aslan'ın fotoğraflarını, sosyal medya hesabında neden paylaştığı sorulmuş, "Terör örgütü propagandası, Devrimci Yol örgütü propagandası yaptığınız anlaşılmıştır" ifadeleriyle suçlanmıştı.

Güzel ise ifadesinde, "paylaşımları suç işlemek amacıyla yapmadığını" ve söz konusu paylaşımların "ifade özgürlüğü kapsamında" olduğunu belirterek, "Kaldı ki bu paylaşımlar kamuoyuna açık, binlerce insanın ulaşabileceği aynı zamanda beğenerek paylaşımda bulunulan fotoğraflardır" demişti.