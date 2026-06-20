Sol Parti: Kaderimizi ABD De, NATO Da, Trump da Değil, Biz Belirleriz

(ANKARA)- SOL Parti, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kaderimizi ABD de, NATO da, Trump da değil; biz belirleriz. Bu ülke sarayların, saltanatların ve işbirlikçilerin değil; bağımsızlığın, laikliğin, demokrasinin ve emeğin ülkesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

SOL Parti, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne tepki gösterdi. SOL Parti'nin konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

" Türkiye, ABD'nin Orta Doğu planlarına uyumlu biçimde yeni bir karanlığa sürükleniyor. Laiklik, demokrasi ve bağımsızlık adına ne kaldıysa tasfiye edilmek; seçimsiz, muhalefetsiz bir rejim kalıcı hale getirilmek isteniyor. Muhalefet baskıyla susturuluyor, işçilerin ve emekçilerin sesi zorbalıkla bastırılıyor."

Halk desteğini kaybetmiş iktidar, ayakta kalabilmek için Trump'ın ve ABD'nin desteğine sarılıyor. NATO'nun savaş politikaları doğrultusunda ülkemiz yeni üslerle bölgesel çatışmaların merkezi haline getirilmek isteniyor. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi bunun açık göstergesidir.

Dün 6. Filo'nun önünde secdeye duranlar, bugün de ülkemizi emperyalizme bağımlı hale getirenlerdir. Emperyalistlere ve işbirlikçilere karşı bağımsızlık, demokrasi ve ülkemizin onuru için biz varız. Kaderimizi ABD de, NATO da, Trump da değil; biz belirleriz. Bu ülke sarayların, saltanatların ve işbirlikçilerin değil; bağımsızlığın, laikliğin, demokrasinin ve emeğin ülkesi olacaktır.

Amerikan güdümlü monarşiye hayır. Yaşasın bağımsız ve demokratik Türkiye."

Kaynak: ANKA