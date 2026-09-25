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SOL Parti, AYM önünde intihar eden emekli polisin ölümü için hesap sorulmasını istedi

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SOL Parti, AYM önünde intihar eden emekli polisin ölümü için hesap sorulmasını istedi
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SOL Parti, AYM önünde emeklilerin eylemi sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin açıklama yaptı. Parti, emeklileri ölüme mahküm edenlerin hesap vereceğini, emeklilerin açlık ve yoksulluğa mahküm edildiğini belirtti.

(ANKARA) - SOL Parti, Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin eylemi sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin, "Bir yanda türlü vurgunlarla servetlerine servet katan bir avuç azınlık, diğer yanda bir ömür çalışan ve bugün açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahküm edilen milyonlarca emekli... Başları dik ve onurla gezmek için bir ömür çalışmış emeklilerin onur mücadelesi hepimizindir" dedi.

SOL Parti, Ankara'da emeklilerin hak talepleri için Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylem sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. SOL Parti'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Emeklileri ölüme mahküm edenler mutlaka hesap verecek. Bugün hakları için AYM önünde buluşan emeklilerden biri, yaşadığı çaresizlik nedeniyle intihar teşebbüsünde bulundu.

'Para için değil, onur için.' Bu sözü hiç unutmayın.

Bir yanda türlü vurgunlarla servetlerine servet katan bir avuç azınlık, diğer yanda bir ömür çalışan ve bugün açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahküm edilen milyonlarca emekli... Başları dik ve onurla gezmek için bir ömür çalışmış emeklilerin onur mücadelesi hepimizindir."

Kaynak: ANKA
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