Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteren uygulama Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Havrita isimli sokakta yaşayan köpeklerin harita üzerinde işaretlenmesi suretiyle hedef gösteren uygulama sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Çok sayıda hayvansever ve dernek, ilgili internet sitesi ile uygulamanın kapatılması çağrısında bulunurken, "#havritakapatılsın" etiketi çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından kısa sürede Twitter'da TT oldu. Çok sayıda kullanıcı köpeklerin yerlerinin haritada işaretlenmesi sonrasında zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti.

Sosyal medya sokakta yaşayan hayvanların yerlerini haritada üzerinde işaretleyerek hedef gösteren Havrita isimli internet sitesi ve uygulama nedeniyle resmen ayağa kalktı.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Uygulama üzerinden yerleri işaretlenen çok sayıda canın ertesi gün zehirlendiğini iddia eden sosyal medya kullanıcıları ilgili görselleri hesaplarından paylaşarak yetkililere uygulamanın bir an önce kapatılması çağrısında bulundu.

TWITTER'DA TT OLDU

Çok sayıda derneğin de kapatılması için hukuki başvuruda bulunduğu Havrita isimli uygulamaya tepkilerin çığ gibi büyümesiyle "#havritakapatılsın" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu.

İşte o tepkilerden bazıları;