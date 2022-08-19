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Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteren uygulama Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Güncel Haberler

Havrita isimli sokakta yaşayan köpeklerin harita üzerinde işaretlenmesi suretiyle hedef gösteren uygulama sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Çok sayıda hayvansever ve dernek, ilgili internet sitesi ile uygulamanın kapatılması çağrısında bulunurken, "#havritakapatılsın" etiketi çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından kısa sürede Twitter'da TT oldu. Çok sayıda kullanıcı köpeklerin yerlerinin haritada işaretlenmesi sonrasında zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti.

Sosyal medya sokakta yaşayan hayvanların yerlerini haritada üzerinde işaretleyerek hedef gösteren Havrita isimli internet sitesi ve uygulama nedeniyle resmen ayağa kalktı.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Uygulama üzerinden yerleri işaretlenen çok sayıda canın ertesi gün zehirlendiğini iddia eden sosyal medya kullanıcıları ilgili görselleri hesaplarından paylaşarak yetkililere uygulamanın bir an önce kapatılması çağrısında bulundu.

TWITTER'DA TT OLDU

Çok sayıda derneğin de kapatılması için hukuki başvuruda bulunduğu Havrita isimli uygulamaya tepkilerin çığ gibi büyümesiyle "#havritakapatılsın" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu.

İşte o tepkilerden bazıları;

Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteren uygulama sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteren uygulama sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteren uygulama sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteren uygulama sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

hayvan sevgisi Sosyal Medya Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

adem aka:

başıboş sokak köpekleri yüzünden insanlar sokaklar yürüyemiyor. araçlar kaza yapıyor. çocuklar büyükler tehlike altında. yetkililer bu köpekleri barınaklara almadığı için insanlar kendi başlarının çaresine bakmak için bu uygulamayı kullanıyor.

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HONOUR:

şu işe çözüm bulun artık ya. motorla giderken saldırıyorlar, öldürülmesine içim el vermiyor. bi çözüm artık.

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Furkan Öztürk Öztürk:

İnsana zarar veriyorsa köpeklerin kesinlikle ya korumaya alınması gerekir ya da öldürülmelidir..

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