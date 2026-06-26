'Sokak çeteleri'ne operasyon: 5'i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı

'Sokak çeteleri'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışı numaraları üzerinden mağdurları tehdit ederek para talep ettikleri, iş yeri ve ikamet kurşunlama, kasten öldürme ve yaralama olaylarına karıştıkları değerlendirilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Firari örgüt yöneticileri hakkında kırmızı bülten çıkarılırken, kullanılan yurt dışı numaralarına ait IP bilgilerinin İtalya, Belçika ve Rusya ile bağlantılı olduğunun belirlenmesi üzerine adli yardımlaşma süreci başlatıldı. Soruşturma kapsamında, aralarında 5 avukatın da bulunduğu 34 şüphelinin yakalanmasına yönelik çeşitli illerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli yağma', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'mala zarar verme', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'tehdit' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, 'sokak çeteleri'ne yönelik çalışmalar kapsamında; yurt dışı numaralar üzerinden mağdurlara ulaşarak tehdit yoluyla para talep ettiği, iş yeri ve ikamet kurşunlama, kasten öldürme ve yaralama eylemlerine karıştığı değerlendirilen şüphelilerin örgüt içindeki hiyerarşik yapısının deşifre edilmesi amacıyla takip ve inceleme başlatıldı.

'İNTERPOL VE EUROPOL DAİRE BAŞKANLIĞI İLE KORDİNELİ ÇALIŞMA'

?Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde suç örgütünün birçok eylemi deşifre edildi, tespiti yapılan çok sayıda şüpheli yakalandı. İllegal yollarla yurt dışına kaçtığı tespit edilen sözde örgüt lider kadrosunda yer alan şüpheliler hakkında, adli makamlarla yapılan yazışmalar neticesinde kırmızı bültenle aranma kaydı çıkarıldı. Mağdur beyanlarında geçen ve örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen yurt dışı numaralarına ilişkin WhatsApp şirketinden IP bilgileri talep edildi. Yapılan incelemelerde, kullanılan yurt dışı numaralara ait IP bilgilerinin İtalya, Belçika ve Rusya ülkeleriyle bağlantılı olduğu belirlendi. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gerekli yazışmalar yapılarak adli yardımlaşma talebinde bulunulması istendi. Ayrıca İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ile gerekli belgeler paylaşıldı, İnterpol birimleriyle koordineli çalışma yürütülmesi talep edildi.

5 AVUKATIN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 34 ŞÜPHELİYE OPERASYON

?Öte yandan firari şüpheliler ve yurt dışında bulunan örgütün yönetici kadrosuna dair bilgiler; İstihbarat Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile de paylaşıldı. Suç örgütünün yönetici ve üyelerinin yakalanması, örgütün faaliyetlerinin sonlandırılması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeni bir operasyon planlandı. Aralarında 5 avukatın da bulunduğu toplam 34 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak çeşitli illerde çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı