Söğüt'te Bilim Fuarı Açıldı

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Söğüt'te Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 2024-2025 eğitim öğretim yılı Bilim Fuarı açıldı. Fuarda öğrencilerin yaptığı projeler sergilendi ve velilerle birlikte eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi.

Söğüt'te Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı "Bilim Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Söğüt 700. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde Kaymakam Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ile ilçe protokolün katıldığı fuarda, yıl boyunca danışman öğretmenler rehberliğinde öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.

Öğrencilerin hayal güçlerini ve üretkenliklerini yansıtan, farklı alanlarda hazırlanan projelerin yer aldığı fuarda, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin de diktikleri kıyafetler yıl sonu sergisinde görücüye çıktı.

İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek, Milli Eğitim Bakanlığının son hafta girdikleri eğitim öğretim yılında öğrencilerin velilerle birlikte zaman geçirmeleri hususunda çalışmasının bulunduğunu dile getirerek, "Kaymakamlığımız, Belediyemiz ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz işbirliğinde düzenlediğimiz etkinlikle veli, öğrenci ve öğretmen ile idarecilerimizi buluşturduk ve eğlenmelerine vesile olduk. Aynı zamanda 'aile yılı' olması dolayısıyla iyi vakit geçirmelerini sağlamaya çalıştık." dedi.

Belediye Başkanı Durgut da geleceğin teminatı olan çocukların başarılarıyla gururlandıklarını, her zaman destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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