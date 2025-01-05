Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Hazırlıkları Tamamlanıyor

Bilecik'te, 12-14 Eylül'de 744'üncüsü düzenlenecek Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şefik Aygöl başkanlığında Söğüt Hükümet Konağında düzenlenen toplantıda, şenliklerin planlanması, hayata geçirilmesi ve alınacak güvenlik önlemleri konuşuldu.

Fotoğraf çekilmesiyle sona eren toplantıda, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile protokol üyeleri yer aldı.